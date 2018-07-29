İngiliz milletvekillerinden Sputnik ve RT ile mücadele çağrısı

İngiltere'de Avam Kamarası Dijital Teknolojiler Komitesi’nin 'Yalan Haberler' başlıklı raporunda Rusya’ya yönelik histeri bir kez daha gözler önüne serildi.
Rapordaki ifadeler şöyle devam etti: "Hükümet diğer ülkelerin parlamentoları ile Rusya müdahalesine ilişkin riskler ve zayıf noktalar konusunda bilgi paylaşımı yapmalı, koordine olmalı. Rusya’nın seçimlerimize müdahale girişimleriyle yalnızca bilgi, deneyim ve kaynak paylaşımı ile başa çıkabiliriz. Hükümete Rusya’nın İngiltere’deki politik süreçlere yönelik müdahalesi ile ilgili kaç soruşturma yönetildiğine dair bir açıklama yapmasını ve seçim komitesi ile diğer kuruluşlarla koordinasyonda bulunulmasını tavsiye ediyoruz."
Raporda ABD’deki seçimlere müdahale edildiği iddialarına da değinildi. ABD’de konuyla ilgili yapılan soruşturmalara atıfta bulunan raporda Rusya’nın ABD seçmenini etkilemek için seçimler sırasında Facebook ve Instagram’da 3 bin reklam yayınladığı ileri sürüldü. 1 Ocak ve 23 Ocak 2016 tarihlerinde Sputnik ve RT’nin Brexit referandumuyla ilgili Avrupa karşıtı 261 haber yayınlandığı kaydedildi ama bahsi geçen haberlerle ilgili bir ayrıntı verilmedi.
Rus basın kuruluşlarıyla mücadele çağrısının yapıldığı rapora göre Sputnik ve RT, Twitter’da Avrupa karşıtı tavırla Twitter’da daha geniş bir kitleye ulaştı. Rusya’daki sayfalardan Brexit’le ilgili 156.200 tweet atıldı. Kampanyanın son 48 saatinde de Brexit’e destek niteliğinde 45 bin mesaj paylaşıldı.
Raporda yer alan bir başka iddia da Brexit’e destek veren ABD’li iş adamı Arron Banks ile Rus yetkililer arasında bağlantı olduğuydu. Raporda Banks’ın Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko’nun da aralarında bulunduğu Rus yetkililerle 2015-2017 tarihleri arasında görüşmeler gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
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