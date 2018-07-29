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14:25 29 Temmuz 2018
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    Sputnik

    İngiliz milletvekillerinden Sputnik ve RT ile mücadele çağrısı

    Sputnik
    Avrupa
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    İngiliz milletvekilleri, Sputnik ve Russia Today’in (RT) aralarında bulunduğu Rus basın kuruluşlarına karşı mücadele çağrısı yaptı. Milletvekillerinin hazırladığı raporda Rusya’ya karşı koymak için başka ülkelerle koordine olunması gerektiği belirtildi.

    İngiltere'de Avam Kamarası Dijital Teknolojiler Komitesi’nin 'Yalan Haberler' başlıklı raporunda Rusya’ya yönelik histeri bir kez daha gözler önüne serildi.

    Sputnik haber ajansı
    © Sputnik / Alexey Filippov
    İngiltere parlamentosundan, Sputnik ve RT’ye asılsız suçlamalar
    Raporda Rusya’nın İngiltere’deki seçim ve referanduma müdahele ettiği iddiaları bir kez daha tekrarlandı. Facebook'tan alınan 'kanıtlarda' Rusya’nın müdahalede bulunmak için internet ortamında 'karmaşık teknikler' kullandığı ifade edildi. İddiaya göre Facebook kullanıcıları reklamların Rusya sponsorlu reklamlar olduğunu anlamıyordu, zira bu reklamlar İngiltere’de üretilmiş gibi görünüyordu.

    Rapordaki ifadeler şöyle devam etti: "Hükümet diğer ülkelerin parlamentoları ile Rusya müdahalesine ilişkin riskler ve zayıf noktalar konusunda bilgi paylaşımı yapmalı, koordine olmalı. Rusya’nın seçimlerimize müdahale girişimleriyle yalnızca bilgi, deneyim ve kaynak paylaşımı ile başa çıkabiliriz. Hükümete Rusya’nın İngiltere’deki politik süreçlere yönelik müdahalesi ile ilgili kaç soruşturma yönetildiğine dair bir açıklama yapmasını ve seçim komitesi ile diğer kuruluşlarla koordinasyonda bulunulmasını tavsiye ediyoruz."

    İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon
    © REUTERS / Stefan Wermuth
    İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon: Sputnik ve RT'den hesap sorulmalı
    'SPUTNİK VE RT, AVRUPA KARŞITI 261 HABER YAYINLADI'

    Raporda ABD’deki seçimlere müdahale edildiği iddialarına da değinildi. ABD’de konuyla ilgili yapılan soruşturmalara atıfta bulunan raporda Rusya’nın ABD seçmenini etkilemek için seçimler sırasında Facebook ve Instagram’da 3 bin reklam yayınladığı ileri sürüldü. 1 Ocak ve 23 Ocak 2016 tarihlerinde Sputnik ve RT’nin Brexit referandumuyla ilgili Avrupa karşıtı 261 haber yayınlandığı kaydedildi ama bahsi geçen haberlerle ilgili bir ayrıntı verilmedi.

    Rus basın kuruluşlarıyla mücadele çağrısının yapıldığı rapora göre Sputnik ve RT, Twitter’da Avrupa karşıtı tavırla Twitter’da daha geniş bir kitleye ulaştı. Rusya’daki sayfalardan Brexit’le ilgili 156.200 tweet atıldı. Kampanyanın son 48 saatinde de Brexit’e destek niteliğinde 45 bin mesaj paylaşıldı.

    Amesbury'de koruyucu elbiseleriyle incelemelerde bulunan uzmanlar
    © REUTERS / Henry Nicholls
    Rusya'dan İngiltere'ye: Bizi suçlamak yerine gerçek bir soruşturma yapın
    'BREXIT'E DESTEK VEREN ABD'Lİ İŞADAMI BANKS, RUS YETKİLİLERE GÖRÜŞTÜ'

    Raporda yer alan bir başka iddia da Brexit’e destek veren ABD’li iş adamı Arron Banks ile Rus yetkililer arasında bağlantı olduğuydu. Raporda Banks’ın Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko’nun da aralarında bulunduğu Rus yetkililerle 2015-2017 tarihleri arasında görüşmeler gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

    Etiketler:
    Brexit, Avam Kamarası, RT, Sputnik, Aleksandr Yakovenko, Arron Banks, Rusya, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
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