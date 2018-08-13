Almanya: Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz

Alman Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" denildi.

Alman Hükümet Sözcüsü, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" ifadesini kullandı.

Alman Ekonomi Bakanlığı sözcüsü ise G20 üyeleri arasında Türkiye'deki duruma ilişkin kriz görüşmesi bulunmadığını ifade etti.

Sözcü ayrıca Türkiye'deki ekonomik durumun Alman şirketlere olan etkisine ilişkin yorum yapmak için çok erken olduğunu belirtti.