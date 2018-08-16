TL'nin değer kaybına Avrupa'dan büyük ilgi: Turizm ve emlak araştırmaları ikiye katlandı

Türk lirasında yaşanan düşüş, 'son dakika yolcuları' ve potansiyel emlak alıcıları da dahil olmak üzere turistlerden büyük ilgi görüyor.

© REUTERS / Murad Sezer Credit Suisse: TL krizinin AB ekonomisine etkisi kısıtlı olacak

İngiltere merkezli online seyahat acentesi 'Travel Republic', Türkiye'ye yapılan rezervasyonların son üç günde yüzde 21 oranında arttığını söyledi.

KONAKLAMADA YÜZDE 47 ARTIŞ

Şirket, Türkiye'de turistlerin otellerde konakladığı gece sayısının da yüzde 47 oranında arttığını, bunun ise paranın devalüasyonunun bir sonucu olarak tatil masraflarının önceki dönemlere oranla düşük olmasından kaynaklandığını belirtti.

Fiyat karşılaştırma sitesi TravelSupermarket.com ise, bir 9-15 Ağustos tarihleri arasında, Türkiye için yapılan aramalarda önceki haftaya göre yüzde 19'luk bir artış olduğunu söyledi.

GAYRİMENKUL ARAMALARI İKİYE KATLANDI

Türkiye gayrimenkulüne odaklanan bir İngiliz web sitesi olan Spotblue, siteyi ziyaret edenlerin sayısının geçen haftadan bu yana ikiye katlandığını söylüyor. Türk gayrimenkulüne yönelik artan bu ilginin ne kadarının anlaşmaya dönüşeceğini ise şu an için bilinmiyor.