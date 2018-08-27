Avusturya Başbakan Yardımcısı: Putin'in ziyareti bizim için büyük bir onur

'KOPAN GÜRÜLTÜYE ANLAM VEREMİYORUM'
"Putin'in Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe katılmasının ülkemizde ve dünyada yarattığı sansasyona anlam veremiyorum. Bu konuyla ilgili her türlü eleştiri absürd. Putin'in ziyareti, Avusturya için çok büyük bir onur" diye konuşan Strache, bu tür etkinliklere sıcak ve saygıya dayalı ilişkiler kurulan kişilerin davet edildiğini belirtti.
Neustifter Kirtag 2018. Eine wundervolle Wiener Winzerkultur, Brauchtumspflege, Identität und Tradition! ✌🏻 pic.twitter.com/x4F4Kq2dAI— HC Strache (@HCStracheFP) 18 Ağustos 2018
'KÖPRÜ ÜLKEYİZ'
''Bu pozisyon, ihtilaflı konuların çözümüne katkı sunabilir.''
Putin, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın davetine icabet ederek 18 Ağustos'ta geleneksel Alp köylüsü düğününe katılmıştı. Strache de Putin'le bol bol poz vermişti.
Eine wundervolle Traumhochzeit unserer Außenministerin Karin @Karin_Kneissl und ihrem Wolfgang in Gamlitz/Steiermark! ❤️ pic.twitter.com/AbDSyBJgeu— HC Strache (@HCStracheFP) 18 Ağustos 2018
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