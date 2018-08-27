Avusturya Başbakan Yardımcısı: Putin'in ziyareti bizim için büyük bir onur

Strache, Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe Putin'in katılımını ''Bizim için büyük bir onur'' diye değerlendirdi.

© Sputnik / Aleksey Druzhinin Putin’in katıldığı Avusturya Dışişleri Bakanı’nın düğününden ilginç görüntüler 9

Die Presse'ye demeç veren Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i nazik ve açık bir kişi olarak niteleyip Avusturya'yı ziyaretinin büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

'KOPAN GÜRÜLTÜYE ANLAM VEREMİYORUM'

"Putin'in Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe katılmasının ülkemizde ve dünyada yarattığı sansasyona anlam veremiyorum. Bu konuyla ilgili her türlü eleştiri absürd. Putin'in ziyareti, Avusturya için çok büyük bir onur" diye konuşan Strache, bu tür etkinliklere sıcak ve saygıya dayalı ilişkiler kurulan kişilerin davet edildiğini belirtti.

Neustifter Kirtag 2018. Eine wundervolle Wiener Winzerkultur, Brauchtumspflege, Identität und Tradition! ✌🏻 pic.twitter.com/x4F4Kq2dAI — HC Strache (@HCStracheFP) 18 Ağustos 2018

'KÖPRÜ ÜLKEYİZ'

© REUTERS / Leonhard Foeger Solcu cumhurbaşkanının onayıyla aşırı sağcı hükümet işbaşında

Kneissl'ın Rusya liderini yakından tanıdığını, ikilinin birçok telefon görüşmesi yaptığını ve bu nedenle aralarında iyi bir ilişki kurulduğunu aktaran Başbakan Yardımcısı, "Avusturya, diğer ülkelerin Rusya ile ilişki kurmasını sağlayan ülke olarak görülüyor. Avusturya yönetimi, Rusya ve diğer ülkelerle harika ilişkilere sahip" diyerek ekledi:

''Bu pozisyon, ihtilaflı konuların çözümüne katkı sunabilir.''

Putin, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın davetine icabet ederek 18 Ağustos'ta geleneksel Alp köylüsü düğününe katılmıştı. Strache de Putin'le bol bol poz vermişti.

Eine wundervolle Traumhochzeit unserer Außenministerin Karin @Karin_Kneissl und ihrem Wolfgang in Gamlitz/Steiermark! ❤️ pic.twitter.com/AbDSyBJgeu — HC Strache (@HCStracheFP) 18 Ağustos 2018

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