'Almanya, Avrupa'nın ABD diktasından kurtulması için bir dizi hamle öneriyor'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ABD'nin Rusya, Türkiye ve Çin'e yönelik yaptırımlarına tepki gösterme çağrısını değerlendiren Rus uzman Solonnikov, Alman hükümetinin son dönemde Avrupa'yı ABD diktasından kurtaracak bir dizi önlemden söz ettiğini belirtti.

© REUTERS / Axel Schmidt Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye’ye geliyor

Maas'ın "ABD'nin Rusya, Türkiye ve Çin'e yaptırımlarına Avrupa tepki göstermeli" ve "ABD'yle ilişkileri gözden geçirme vakti geldi" açıklamalarını Sputnik için yorumlayan Rusya Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü'nden Dmitriy Solonnikov, "Almanya, son dönemde Avrupa'yı ABD diktasından çıkaracak bir dizi ekonomik hamleden söz ediyor. Almanya'nın İran'a yaptırımlara oldukça sert tepki göstermesinin ve AB'nin engelleyici paketler kabul etmesinin yanı sıra Almanya'dan ABD'nin SWIFT sistemine, Dünya Bankası ve IMF'ye alternatif getirilmesine, yani küresel finans işlemlerinde doların ve ABD'nin diktasından çıkılmasına dair öneriler geliyor" diye konuştu.

Bu bağlamda Almanya'nın Avrupalı şirketleri Rusya ile ticarette ABD'nin yaptırımlarından koruma tutumunu mantıklı ve tutarlı bulan Solonnikov, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD, kabul ettiği yaptırımların tüm ülkeler tarafından zorunlu olarak uygulanmasını istiyor. Avrupa, bu tutumu reddediyor. Almanya'nın Avrupa kıtasını Rusya'ya yönelik Amerikan yaptırımlarıyla mücadeleye çağırması, son derece mantıklı bir eylem."

Türkiye'yi ziyarete hazırlanan Almanya Dışişleri Bakanı, ABD'yle ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti. Heiko Maas, ABD'nin Rusya, Türkiye, Çin ve diğer önemli ekonomik partnerlere yönelik yaptırımlarına Avrupa'nın tepki göstermesi çağrısı yapmıştı.

ABD'yle ilişkileri gözden geçirme vaktinin geldiğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, 3 Ekim'de ABD'de başlayacak Almanya Yılı'nı Amerikan yönetimine yönelik yeni politika geliştirilmesi için kullanmayı planladığını söyleyen Maas, Almanya-ABD ilişkilerine atıfla "Transatlantik ortaklığını bilinçli, eleştirel ve hatta özeleştiriye dayalı bir şekilde gözden geçirmenin zamanı geldi" vurgusu yapmıştı.

ABD'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde Moskova'nın dahli olduğu iddiasıyla Rusya'ya getirdiği yeni yaptırımların bugün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Yaptırım paketinde Rusya'ya 'acil insani yardım' gerekmedikçe her türlü dış yardımın yapılması, silah ve hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan ürünlerin ihracatı yasaklanmıştı.

Pakette ayrıca Rusya'ya hiçbir kurum, ajans tarafından veya ABD hükümetinden hiçbir araç üzerinden kredi, kredi garantisi ya da finansal destek sağlanmaması öngörülmüştü.