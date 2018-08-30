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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron-Helsinki

    Macron: AB-Rusya arasında yeni bir ortak savunma yapısının koşullarını tasarlamak mümkün

    © REUTERS / Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşakanı Emmanuel Macron Finlandiya ziyaretinde "Siber güvenlik açısından, savunma açısından, stratejik ortaklık açısından Avrupa Birliği ile Rusya arasında yeni bir ortak yapının koşullarını tasarlamak mümkün" dedi. Macron Türkiye ve Rusya ile stratejik işbirliğinin Avrupa'nın çıkarına olduğunu da belirtti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Philippe Wojazer
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Helsinki'de Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinisto ve Finlandiya Başbakanı Juha Sipila ile görüştü. 

    Niinisto ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında  "Avrupa'nın güvenlik yapısını yeniden düşünmeliyiz" diyen Macron "Siber güvenlik açısından, savunma açısından, stratejik ortaklık açısından Avrupa Birliği ile Rusya arasında yeni bir ortak yapının koşullarını tasarlamak mümkün" dedi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron daha önce Avrupa'nın güvenliği için sadece ABD'ye bel bağlayamayacaklarını söylemişti.

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    Macron ortak basın toplantısında Türkiye hakkında da yorumlarda bulundu.

    Fransız lider "AB'nin Türkiye ve Rusya ile ilişiklerde istikrar getiren bir stratejik işbirliğine sahip olması bizim çıkarımıza. Bu uzun vadede daha fazla güç ve uyum getirecek" ifadelerini kullandı.

    "Rusya'yla ilişkilerimizi Soğuk Savaş'ın bitişinin ötesine güncellemeliyiz" diyen Macron eski alışkanlıkların 'son 20 yıldaki hata ve yanlış anlaşılmalara neden olduğunu' belirtti ve bu konuyu mayısta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le St. Petersburg'da yaptığı görüşmede de dile getirdiğini aktardı.

    'NATO'nun önemli bir müttefik olmayı sürdürdüğünü de' ifade eden Macron "Bizim görevimiz küreselleşmenin zorlukları karşısında Avrupa'yı bir tür model, bir yol gösterici haline getirmek" diye konuştu.

    Etiketler:
    İşbirliği, Stratejik ortaklık, NATO, AB, Vladimir Putin, Juha Sipila, Sauli Niinisto, Emmanuel Macron, ABD, Türkiye, Rusya, Fransa
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