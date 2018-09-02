Paşinyan: Putin'le en kısa zamanda görüşeceğiz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook'ta açtığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "En kısa zamanda Moskova'yı ziyaret etmem bekleniyor. Bu ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geleceğim. Bu bizim üçüncü görüşmemiz olacak" ifadelerini kullandı.

'ARAMIZDAKİ TEMASLARI ÇEŞİTLİ DÜZEYLERDE SÜRDÜRÜYORUZ'

© Sputnik / Александр Астафьев Putin ile Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği’ni görüştü

Görüşmede Ermeni-Rus ilişkilerinde birçok konunun çözüme kavuşturulacağını söyleyen Paşinyan, "Son zamanlarda Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerle ilgili birçok yorum geliyor. Ermeni-Rus ilişkilerinin şimdiki durumunu, normal bir şekilde gelişen bir çalışma süreci olarak görüyorum. Aramızdaki temasları çeşitli düzeylerde sürdürüyoruz" diye konuştu.