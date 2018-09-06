Kayıt
18:19 06 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Starbucks - İtalya

    İtalya'da ilk Starbucks açılıyor: Dünyanın en güzel Starbucks mağazası olacak

    © REUTERS / Stefano Rellandini
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 46

    ABD kahve zinciri Starbucks, İtalyanlara yarından itibaren kahve satmaya başlayacak olan ülkedeki ilk mağazası Milano kentinde açılıyor.

    Starbucks
    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Nestle'den Starbucks'la 7.1 milyar dolarlık anlaşma
    Avrupa'da birçok ülkede faaliyet göstermesine rağmen 'espressonun ana vatanı' olarak bilinen İtalya pazarından bugüne dek uzak kalan kahve zinciri Starbucks, Milano'da yarın açağı ilk şubesiyle bu ülkeye adımını atmış olacak.

    2300 metrekare büyüklüğündeki mağazanın 'dünyanın en güzel Starbucks mağazası' olması bekleniyor. Kentin katedralinin yakınında bulunan eski bir postane binası olan binada, ısıtmalı mermer kaplı kahve tezgahı, asma katındaki barda kokteyller ve kavurma işleminde kullanılan dev bir bronz fıçı bulunuyor.

    Eski Starbucks Genel Müdürü Howard Schultz ise İtalya pazarına girişlerine dair bu yılın ortasında yaptığı açıklamasında İtalyanlara nasıl kahve yapacaklarını öğretmek için değil, tüm saygı ve tevazuları ile birlikte, neler öğrendiklerini göstermeye geleceklerini ifade etmişti.

    Starbucks CEO'su Howard Schultz
    © REUTERS / David Ryder
    Starbucks CEO'su Schultz 36 yıl sonra görevi bırakıyor: ABD başkanlığına aday olabilir
    ŞİRKETİN 78. PAZARI

    Londra'da ilk mağazasının açılmasından 20 yıl sonra Starbucks, İtalya'da açtığı mağazasıyla şirketin 78. pazarına giriş yaptı. Şirket ayrıca, şehirde daha fazla mağaza açma planlarının olduğunu belirtti.

    İtalyan catering federasyonu FIPE'ye göre, İtalya'daki kafelerde her yıl 6 milyon espresso tüketiliyor.

    'DENEYİME DAHA FAZLA ÖNEM VERİLİYOR'

    Starbucks
    © REUTERS / Mike Blake
    Starbucks'ın 8 bin şubesi 'ırkçılık' eğitimi için kapandı
    6
    Pazar araştırması şirketi NPD Group'tan Matteo Figura, Starbucks'ın İtalyan pazarına doğru zamanda girdiğini söyledi ve "Daha önce bir espresso 'enerji' elde etmek için bir fırsat iken, tüketiciler günümüzde kaliteye ve sahip oldukları deneyime daha fazla önem veriyorlar" dedi.

    Figura, Starbucks'un 18-34 yaş aralığını hedef alacağını belirterek, İtalyan pazarında farklı tüketicileri çekmeye eğilimli olan geleneksel kafelerle birlikte Starbucks'a da yer olduğunu belirtti.

    Etiketler:
    Mağaza, açılış, Starbucks, Milano, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır’da 85’lik dededen ‘Vefa Müzesi’
    Diyarbakır’da 85’lik dededen ‘Vefa Müzesi’
    Karikatür
    'İdlib'de katliam olursa ABD çok kızacak'
    İnfografik
    Hazar Denizi yeni projeler bekliyor
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet