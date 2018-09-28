Hollanda'da 'büyük bir saldırı' hazırlığındaki şüphelilere operasyon: 7 gözaltı

Hollanda polisi, büyük bir saldırı hazırlığında olduğu belirtilen yedi kişiyi yakaladı.

© AA / Arşiv Hollanda üç ayda IŞİD'i dört kez bombalamış

Yedi zanlı, öğleden sonra Arnhem ve Weert'deki terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yarın Rotterdam'da hakim önüne çıkacak şüphelilerden en gecinin 21, en yaşlısının 34 yaşında olduğu belirtildi.

Gruptan üç kişinin daha önce ülke dışındaki militan bir örgüte katılmaya çalışmaktan gözaltına alındıkları bildiriliyor.

Grup lideri 34 yaşında Irak kökenli bir kişi. Bu zanlı 2017 yılında IŞİD'e katılmak istediği gerekçesiyle hüküm giymişti.