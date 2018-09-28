Erdoğan, Almanya'da resmi törenle karşılandı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan askeri tören öncesi Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Bellevue Sarayı'nın kapısında karşılandı.

Erdoğan daha sonra burada 'özel defteri' imzaladı. İki cumhurbaşkanı milli marşların okunmasının ardından askeri tören kıtasını selamladı.

#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri tören ile karşılanıyor. https://t.co/EpZDw9j8kk — AA Canlı (@AACanli) September 28, 2018

​Erdoğan ile Steinmeier törenin ardından basına kapalı görüşmeye geçti.

Erdoğan, Steinmeier'den sonra Alman Başbakanı Angela Merkel'le iki bir görüşme gerçekleştirecek.