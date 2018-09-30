IKEA'dan aldığı bardağı, üzerinde 'Made in Russia' yazdığı için iade etti

Letonya'da bir 'vatansever' vatandaşın, IKEA'dan aldığı bardağı üzerinde 'Made in Russia' yazısı olduğu için iade ettiği belirtildi.

Sputnik Letonya'nın haberine göre, Kristaps rumuzlu bir kşi, Twitter hesabında bardağın fotoğrafını yayınlayarak altına şu ifadeleri yazdı: "Mağazada ürün seçerken her zaman Rusya'da üretilip üretilmediğine bakıyorum. #ikea Made in Russia bardakları. Yıkamadan iade edeceğim."

Vienmēr veikalā izvēloties preci pievēršu uzmanību, vai nav ražots 🇷🇺. #ikea glāzes Made in Russia. Nesīšu atpakaļ nemazgātas pic.twitter.com/PqIHFnb1sp — Kristaps 🇱🇻 (@atheist_from_lv) September 26, 2018

​Söz konusu paylaşım Twitter'de farklı tepkilere yol açtı.

Gints Weber, "Isıtma ve elektriği de kapat, zira Rusya'dan gelme olasılığı yüzde 90. Ayrıca yakıt da alınamaz. Her şey RU" yorumunda bulundu. Kristaps, bu yoruma yanıt olarak, ısınmak için yonganın da işe yaradığını, şehir içinde de bisikletle hareket ettiğini yazdı.

Apkuri un elektrību ar atslēdz, 90% iespējamība ka nāk no ru. Un degvielu pirkt nedrīkst nekādu. Visa no ru. — GWeber (@GintsWeber) September 26, 2018

​Diğer kullanıcılar ise bu hareketle ne değiştirmeye çalıştığını sordu. Letonyalı, "Davranış biçimini" yanıtını verdi.

Kristaps'ı destekleyenler de olurken, Dace Kavasa, "Yalnız değilsin. Benim bir tanıdığım aynı sebepten dolayı başka bir ülkede üretilen bardakları seçti. Her alışverişte üretici ülkeye, üretim koşullarına ve diğer faktörlere dikkat ediyoruz" diye yazdı.