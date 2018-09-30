İngiltere, Rus denizaltılarını izlemek için Norveç'e konuşlanıyor

Telegraph gazetesinin haberine göre yeni strateji, Rus denizaltılarının faaliyetini daha etkin biçimde izleme fırsatı yaratmayı, tüm tehditlere zamanında ve yerinde yanıt vermek için İngiliz ordu birliklerinin iyi konumlandırıldığından emin olmayı amaçlıyor. Rus denizaltılarını izlemek için P-8 Poseidon uçaklarından yararlanılacak.

İngiltere Savunma Bakanı Williamson, "Rus denizaltılarının, soğuk savaş yıllarındakine çok yakın düzeyde olan etkinliğini gözlemliyoruz. Buna tepki vermeye başlamamız doğru olur" açıklamasında bulundu.

İngiliz bakan, "On yıl öncesine geri dönebilseydik birçok insan, Berlin Duvarı'nın düşmesiyle Kuzey Kutbu ve Kuzey Atlantik'teki denizaltı faaliyeti ile arz ettiği tehdidin yok olduğunu düşünürdü. Bu tehdit gerçekten ön plana geri döndü" diye ekledi.

Norveç'e gönderilen İngiliz askerler, bu ülkenin askerleri ile ABD ve Hollandalı deniz piyadeleriyle birlikte hareket edecek.