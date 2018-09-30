Donbass'ta mayının patlaması: 3 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde anti personel mayının patlaması sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Gorlovka Belediye Başkan Vekili İvan Prihodko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Gorlovka şehri kırsalında anti personel mayının patlaması sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1 çocuğun da ağır yaralandığını açıkladı.

Gorlovka Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Acil Durumlar Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Moskova saatiyle 13.15'te, sıfır kontrol noktası yakınındaki orman şeridinde anti personel mayınının patlaması meydana geldi. 3 çocuk öldü, 1 çocuk da ağır durumda hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.