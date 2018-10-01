Fransa bu kareyi konuşuyor: Macron, el hareketi yapan üstü çıplak gençlerle poz verdi

Geçen yıl Irma ve Maria kasırgalarıyla yerle yeksan olan Saint Martin'deki yeniden inşa çalışmalarını yerinde denetlemeye giden Macron,sağanak yağmura rağmen 5 saat boyunca adada turladı, işyerlerinde ve evlerinde ziyaret ettiği kasırgazedelerle sohbet edip samimi pozlar verdi.

Genelde yeniden inşası ya da onarımı henüz tamamlanmamış haldeki evlerden birinde Fransa Cumhurbaşkanı'nı başlarına bandana, boyunlarına kalın zincir takmış, üstleri çıplak iki genç karşıladı.

Gençlerden biri soygun yapmaktan hapis yattığını ve yeni çıktığını söylediğinde Macron hiç de şaşırmış görünmedi. Gayet sakin bir edayla suç geçmişini geride bırakması ve adanın yeninden inşası çalışmalarına katılmasını tavsiye etti.

En visite à Saint-Martin, Emmanuel Macron fait la morale à un jeune braqueur pic.twitter.com/f3WOjRtAfr — BFMTV (@BFMTV) 30 Eylül 2018

Ardından Fransa Cumhurbaşkanı iki delikanlıyla sarmaş dolaş olup fotoğraf çektirirken, soyguncu olduğunu söyleyen, kameralara karşı orta parmak işareti yaptı. Macron'u bir gazeteci ordusu takip ettiğinden, bu poz, sosyal medyadan Fransa anakarasına ve tüm dünyaya hızla yayıldı.

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation.

La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 30 Eylül 2018

Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda Macron'a kaybetmiş olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, fotoğrafı paylaşırken ''Yaşadığımız öfkeyi anlatamaya kelimeler yetmiyor. Fransa kesinlikle bunu hak etmiyor. Bu affedilebilir bir şey değil'' yorumunda bulundu.

Twitter kullanıcıları da genelde Macron'un Fransa'yı rezil edip halkı utandırdığı görüşündeydi. Robert Ménard ''Geriye hiçbir şey kalmadı. İtibarın, haysiyetin son zerreleri de edepsizliğin gecesinde kaybolup gitti. Cumhurbaşkanı ceketi çok büyük geldi'' mesajını paylaştı.

Il ne reste quasiment rien. Que des lambeaux de dignité qui se perdent dans la nuit de la vulgarité. Le costume de président est devenu bien trop large. #Macron pic.twitter.com/RROb3ZvB74 — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 30 Eylül 2018

​Gabriel Robin ''Beni bu resimde hayrete düşüren şey, Macron'un iki gençten doğru düzgün giyinmelerini talep etmemesi. O, Cumhuriyet'in Başkanı ve bir nebze saygıyla karşılanmalı. Artık her şey alçaldı'' dedi.

Ce qui me sidère dans cette photo est que Macron n'ait pas exigé que ces deux jeunes soient correctement vêtus. Il est le président de la République et doit être reçu avec certains égards, une correction élémentaire. Tout est abaissé. pic.twitter.com/QpXKjNeCXe — Gabriel Robin (@gabirobfrance) 30 Eylül 2018

​Karim Ouchikh çok sert çıktı:

''En dibe vurduk. Cumhurbaşkanlığının hesabının bu kadar küstahlık ve arsızlıkla alçalmasına tahammül edemiyorum. Devletin başının görevlerini yerine getirebilecek ahlaki kapasiteye sahip olmadığına ikna oldum. Emmanuel #Macron bunun tüm sonuçlarına katlanmalı.''

On touche le fond!

Je ne supporte plus de voir la fonction présidentielle rabaissée avec autant de désinvolture.

Je suis convaincu désormais de l’incapacité morale du chef de l’État à exercer sa charge.

Emmanuel #Macron doit en tirer toutes les conséquences.#Démission pic.twitter.com/cAMf334Icz — Karim Ouchikh (@OuchikhKarim) 30 Eylül 2018

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