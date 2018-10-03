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    Berlin'de Alman meclisi önünde Puigdemont'un bırakılması için Katalan gösterisi

    Katalan liderden İspanya hükümetine rest: Desteği çekeriz

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Avrupa
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    Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Torra, İspanya Başbakanı Sanchez'e, bölgeye bir ay içinde bağımsızlık referandumuna gitme hakkı tanımaması durumunda hükümete desteği çekeceklerini söyledi.

    Katalan başkenti Barselona'da bağısızlık referandumunun yıldönümünde yürüyüş düzenleyen öğrenciler, referandumun simgesi oy sandıklarını elden ele dolaştırdı.
    © REUTERS / Enrique Calvo
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    Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e, bölgeye bir ay içinde bağımsızlık referandumuna gitme hakkı tanımaması durumunda azınlık hükümetine olan desteği çekecekleri tehdidinde bulundu.

    Torra, Barselona'da yaptığı konuşmada, Katalan ayrılıkçı partilerin kendi kaderini tayin hakkı için oylama istedi.

    Sabırlarının sonsuz olmadığını belirten Torra, "Eğer üzerinde mutabık kalınan, bağlayıcı ve uluslararası tanınırlığı olan kendi kaderini tayin hakkına ilişkin bir teklif kasım ayı gibi masaya gelmezse, bağımsızlık hareketi Sayın Sanchez'e parlamentoda herhangi bir istikrar garantisi veremez" dedi.

    İspanya Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa da gazetecilere yaptığı açıklamada, Torra'nın sözlerine tepki göstererek, "Ültimatomları kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

    Özerk yönetimi desteklediklerini ancak bağımsızlığa karşı çıktıklarını vurgulayan Celaa, Torra'dan diyaloğa devam etmesini istedi.

    HÜKÜMET DÜŞEBİLİR

    Başbakan Sancehz, ayrılıkçı Katalan partilerin desteğini yitirmesi durumunda 2019 bütçesini parlamentodan geçirmekte zorlanacak. Bütçenin kabul edilmemesi hükümetin düşmesine neden olacağından, ülkede seçime gidilmek zorunda kalınacak.

    Haziran ayında göreve gelen Sanchez'in azınlık hükümeti, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde 350 sandalyenin sadece 84'üne sahip. Bu durum hükümeti, ayrılıkçı partiler karşısında güç durumda bırakıyor.

    Etiketler:
    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Quim Torra, Katalonya, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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