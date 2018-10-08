Almanya'da çocuklara yatılı DİTİB kampı

DİTİB Rheinland-Pfalz Eyalet Birliği Genel Sekreteri Güven Sayan, öğrenci ve velilerine hitaben yaptığı konuşmada, çocuklara asıl eğitimin aile içindeki yaşantı ve davranışlarla verileceğini söyledi. Sayan, "Burada beş gün boyunca verdiğimiz sadece bir anahtardır. Siz bu anahtarı kullanarak çocuklarınızın manevi gelişimine fayda sağlamalı ve onlara her alanda örnek olmalısınız" dedi.
'AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR'
Dini Danışma Kurulu Başkanı Celil Mahir Dindar ise 'Ağaç yaşken eğilir' atasözüne atıfta bulunarak bu yaşta verilecek eğitimin önemine dikkati çekti.
Etkinlik sonunda kampa katılan öğrencilere başarı belgesi verildi.
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