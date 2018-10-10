Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Gül Baba Türbesi'nin açılışı için bir araya geldiği törende ilginç bir diyalog yaşandı.

Macaristan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile birlikte, iki ülke hükümetlerinin eşgüdümü ve TİKA'nın desteğiyle restore edilen Gül Baba Türbesi'nin açılışını yaptı.

Erdoğan ile Orban konuşmaların ardından tören için hazırlanan mavi kurdeleyi kesti.

"Elinde makasla çok tehlikeli duruyorsun"



Erdoğan ile Orban arasında ilginç makas diyaloğu



▶️https://t.co/7dVJSjvqEQ pic.twitter.com/4uBCQTXefz — euronews Türkçe (@euronews_tr) October 9, 2018

​Euronews'in aktardığına göre, Başbakan Orban makası Erdoğan'ın elinden almaya çalışırken Erdoğan, "Bu makas benim, o da senin" diye konuştu.

Erdoğan'ın bu sözlerine karşılık Orban, "Makasla çok tehlikeli duruyorsun" dedi.

Bu diyolog sırasında ikili arasında gülüşmeler yaşandı. Ardından Erdoğan her iki makası da kurdele ile sararak korumalarına verdi.