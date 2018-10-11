Can Dündar: Erdoğan'ın ziyaretinden sonra kendimi daha fazla tehlike altında hissediyorum

Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyaretinden bu yana kendisini daha fazla tehlike altında hissettiğini söyledi. Dündar, Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen eşi için de endişelendiğini belirtti.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Erdoğan: Can Dündar bir ajan, iadesini istemek en doğal hakkımız

İki yıldan fazla süredir Berlin'de yaşayan gazeteci Can Dündar DW'ye yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyaretinden bu yana kendisini daha büyük risk altında hissettiğini söyledi.

'BANA SİLAHLI SALDIRIDA BULUNAN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başkanı Angela Merkel ile ortak basında toplantısında konuşurken Dündar'ı 'ajan' olarak tanımlaması ve Dündar'ın Türkiye'ye iadesini istemesinden sonra kendisini daha fazla risk altında hissedip hissetmediği sorusuna Dündar, 'Elbette' diyerek yanıt verdi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ülkeye bir cumhurbaşkanının geldiğini ve bir gazeteciyi ajan ya da terörist olmakla suçladığını düşünün. Ne beklersiniz? Gazetecileri cezalandırarak Erdoğan ya da hükümetinin gözünde kahraman olmak isteyen çok sayıda insan var ve biz bunu Türkiye'de yaşadık. Adliye binasının hemen önünde silahlı bir kişi tarafından saldırıya uğradım ve bu kişi geçen hafta hiçbir cezaya maruz kalmaksızın serbest bırakıldı. Bu bir nevi bir cesaretlendirmedir".

'EŞİMİN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİYİM'

© REUTERS / Osman Orsal Can Dündar için koruma önlemleri sıkılaştırıldı

Dündar, hala Türkiye'de yaşayan ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan eşi Dilek Dündar'la ilgili de açıklamalarda bulundu. Eşi için de can güvenliği endişelerinin olduğunu belirten Dündar, "Kendisi bir nevi rehine. Erdoğan onu hiçbir neden olmaksızın, yalnızca beni cezalandırmak amacıyla Türkiye'de tutuyor. Ve elbette herkes gibi onun hayatı da risk içerisinde" dedi. Dündar, "Dünyaya anlatmaya çalıştığımız şey işte bu hukuksuzluk: Artık Türkiye'de bir hukuk devleti, bir adalet sistemi yok ve bu şartlar altında yapabileceğiniz tek şey mücadele etmek" dedi.

'ERDOĞAN'A CEVABIN KENDİSİNİN YALANCI OLDUĞUDUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini "hain, ajan ve terörist" olarak tanımlıyor oluşuna ilişkin soruya ise Dündar, "Benim cevabım kendisinin bir yalancı olduğudur" dedi. Türkiye'de "hiçbir gazetecinin terör yüzünden hapiste olmadığını" belirten Dündar, "Onlar devlet sırlarını sızdırmak, hükümete karşı yazı yazmak, hükümetin izlediği politikaları eleştirmekle suçlanmakta ya da bunlardan hüküm giymiş vaziyetteler. Onlar yalnızca gazeteci, terörist değiller" ifadelerini kullandı