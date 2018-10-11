Polonya, dev havalimanı için düğmeye bastı: Avrupa'nın en büyüklerinden olacak

'DOĞU'DAN AB'YE AÇILAN KAPI'
DW'nin haberine göre Polonya hükümeti, başkent Varşova yakınlarına 'Merkez Havalimanı' adı verilen proje kapsamında Avrupa'nın en büyük havalimanlarından birini inşa etmeyi planlıyor. Altyapı Bakanı Yardımcısı Mikolay Vild, yönettiği projeyi "Polonya'da modern tarihin en büyük girişimi" ve "Doğu'dan AB'ye açılan kapı" olarak tanımlıyor.
Yaklaşık 16,5 milyar euroluk projeye göre, 2027'de açılması planlanan havalimanı ilk etapta yılda 45 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Sonraki yıllarda ise bu sayının 100 milyona çıkarılması planlanıyor. Projenin ilk aşaması için öngörülen 8 milyar euroyu aşkın maliyet, Polonya'nın ulusal bütçesinin yüzde 10'undan fazlasına tekabül ediyor.
İNŞASINA 2021'DE BAŞLANMASI PLANLANIYOR
Ancak projenin hayata geçirilmesi, Varşova'daki Frederic Chopin Havalimanı'nın kapatılması anlamına gelecek. Frederic Chopin, geçen yıl ulaştığı 15.75 milyonluk yolcu sayısıyla Orta ve Doğu Avrupa'nın en işlek havalimanı konumunda. Yetkililer, yerleşim bölgesinde olduğu için bu havalimanının genişletilmesinin zor olduğu düşüncesinde.
Hükümete göre, yeni bir havalimanı yapılmadığı takdirde Polonya'nın havacılık sektöründe Batı Avrupa ülkeleriyle rekabet etmesi ve 'ikinci lige düşmemesi' imkânsız.
PROJENİN FİNANSMANINA DAİR BELİRSİZLİK
Altyapı Bakanı Yardımcısı Vild ise projenin havalimanı dışındaki maliyetlerinin Avrupa Birliği fonlarıyla karşılanabileceğini söyledi.
Ancak Avrupa Komisyonu, havalimanı projelerini, devlet yardımı düzenlemeleriyle uyumu açısından yakından izliyor. Bu nedenle Lazarski Üniversitesi Havacılık Enstitüsü Başkanı Anna Konert'e göre söz konusu mega projenin AB fonlarından faydalanması imkânsız ve vatandaşlardan alınacak vergilerle karşılanması kaçınılmaz. Konert, "Tüm altyapı projelerinde olduğu gibi bu projede de çok fazla risk var… Maliyetler ve finansal karşılanabilirlik bunlardan bazıları" diyor.
PROJEYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER: MEVCUT HAVALİMANLARI GELİŞTİRİLEBİLİR
LOT havayolu şirketinin eski Denetim Kurulu Başkanı Jacek Krawczik, projenin mevcut maliyet hesaplamalarının yanlış olduğunu ve gerçek maliyetin daha yüksek olduğunu savunuyor. Krawczik, "Ama asıl önemli olan finansman değil, bu havalimanının gelecekte kârlı olup olmayacağından emin olmak" diye ekliyor.
Yeni havalimanının, 2004 yılında AB'ye giren ülkedeki büyüme kaydeden diğer havalimanlarının işlekliğini de azaltmasından endişe ediliyor. Krawczik, "Merkezi bir havalimanı fikri, Polonya'nın havacılıkta başarıyla geliştirdiği ademimerkeziyetçi modelle de çelişiyor" diyor.
LOT İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞTÜ
İSTANBUL'DAKİ 3. HAVALİMANI İLE YARIŞACAK
Polonya'nın hayata geçirmeyi planladığı proje kapsamındaki havalimanı inşa edilirse, Avrupa'nın en işlek havalimanları arasında ilk sıralara yerleşecek. 2017 yılında Avrupa'nın en işlek havalimanı 78 milyon yolcuyla İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı olmuştu. Heathrow'u 70 milyon yolcu sayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı izlemişti.
Türkiye'nin İstanbul'da hizmete sunmaya hazırlandığı üçüncü havalimanı projesi kapsamında ilk aşamada yılda 90 milyon yolcu kapasitesine ulaşması hedefleniyor. 2023 yılı sonunda ise bu sayının 200 milyona çıkarılması planlanıyor.
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