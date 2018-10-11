Yunan Savunma Bakanı Kammenos'tan ABD'ye daha fazla askeri güç daveti

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ABD'li mevkidaşı James Mattis ile ABD'de görüştü. ABD'nin Yunanistanla ikili güvenlik işbirliğini artırmasını isteyen Kammenos, ABD'nin Yunanistan'ın Volos, Larissa ve Aleksandropolis (Dedeağaç) kentlerine askeri güç konuşlandırmasını istedi.

© AFP 2018 / ANGELOS TZORTZINIS WSJ: Türkiye ile gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki askeri varlığını büyütmek istiyor

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin haberine göre, önceki gün ABD'nin başkenti Washington'a giden Yunan Dışişleri Bakanı Kammenos, ABD'li mevkidaşı James Mattis'le Pentagon'da yaptığı görüşmede bu öneriyi yaptı.

'YUNANİSTAN TEK STRATEJİK ORTAK VE MÜTTEFİĞİ OLARAK ABD'Yİ GÖRÜYOR'

Kammenos'un görüşme sırasında "Yunanistan'ın kendisini ABD'nin stratejik ortağı ve müttefiki olarak, hatta tek stratejik ortak ve müttefik olarak, gördüğünü söylemek isterim. ABD'nin yalnızca Suda Körfezi'nde değil, Larissa, Volos ve Aleksandrapolis'te (Dedeağaç) daha kalıcı bir şekilde askeri güç konuşlandırması Yunanistan için önemli" dediği aktarıldı.

ABD'nin şu anda Girit Adası'ndaki Suda Körfezi donanma üssünün yanı sıra Larissa'daki hava üssünde İnsansız Hava Aracı (İHA) birimleri bulunuyor. Dedeağaç kenti Edirne'deki İpsala sınır kapısından sadece 40 km uzaklıkta bulunuyor.

Earlier today, #SecDef Mattis met with #Greek Defense Minister Panagiotis Kammenos at the #Pentagon where they reaffirmed the long-standing defense relationship between the U.S. and Greece. pic.twitter.com/C4FuePAz25 — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) October 9, 2018

​Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Matttis de Suda Körfezi'ndeki ABD üssüne verdiği destek nedeniyle Kammenos'a teşekkür etti.

Mattis ayrıca Yunanistan'ın F-16'ların güncellenmesi için 1.5 milyar dolarlık, savunma harcamalarına da yüzde 2'lik bütçe ayırmasını memnuniyetle karşıladı.