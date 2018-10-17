Radikal solcu lider Melenchon'a kamu görevlilerine şiddet ve tehditten yeni soruşturma

Fransa'da halihazırda yolsuzluk karşıtı soruşturmanın hedefinde olan 'Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri Jean-Luc Melenchon hakkında soruşturmacılarla yaşadığı tartışmanın ardından ayrı bir soruşturma daha başlatıldı. Melenchon kamu görevlilerine şiddet uygulamak ve tehdit etmekle suçlanıyor.

© AFP 2018 / Yann Coatsaliou Fransız yargısı: Le Pen'in akıl sağlının yerinde olup olmadığına bakılsın

Eski Cumhurbaşkanı adayı ve radikal sol eğilimli 'Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri Jean-Luc Melenchon dün bir yolsuzluk karşıtı görevliye ve polislere bağırırken görüntülenmişti.

Yolszulukla mücadele görevlileri önce 67 yaşındaki Melenchon'un evine ardından da partisine ait ofislere baskın yapmıştı.

'CUMHURİYET BENİM'

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Melenchon parti binasına girişlerinin engellenmesi üzerine kızmış ve bir polise " Bana yol verin. Kapıyı açacağım. Biz serseri ya da çete değiliz. Ben Cumhuriyetim. Milletvekili olan benim" diye bağırmıştı. Melenchon, parti üyeleri ve polis arasında arbede de yaşanmış ve Melenchon bir savcıyla tartışırken de görüntülenmişti.

Fransa'da ilginç şeyler oluyor. Fransa'da solun en önemli liderlerinden Jean-Luc Mélenchon'un evinde ve parti binasında arama yapılmış. Burada Mélenchon'un parti lokaline zorla girişini izliyoruz, Türkçe altyazıyla. Kendisi bir an coşup "Cumhuriyet, benim!" diye bağırıyor. pic.twitter.com/RmaRxgsSC8 — İlker Kocael (@ilker_kocael) October 16, 2018

​Paris savclığından yapılan açıklamada Melenchon'un şimdi de bir yargı üyesini tehdit ve kamu görevlilerine şiddet uygulamakla soruşturma altına alındığı kaydedildi.

Melenchon sosyal medyadan yaptığı açıklamada evine ve partisinin binalarına yapılan baskınları 'siyasi saldırganlık eylemi' olarak nitelemişti.

© REUTERS / Stephane Mahe Fransa'da solcu aday Melenchon: Oyumun rengini bilmek için kahin olmak gerekmez

Yeni soruşturma Melenchon'a yönelik başlatılan 2 soruşturmanın ardından geldi. Bunlardan biri Avrupa Parlamentosu fonlarının Fransa'daki parti görevlilerine verilmesindeki kötüye kullanımı diğeri ise Melenchon'un geçen yılki seçim kampanyasının fonlanmasını inceliyor.

Melenchon BFMTV'ye verdiği röportajda yolsuzluk karşıtı baskınları eleştirmiş ve "Bize bir grup çete üyesi gibi davranıyorlar" demişti. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti ise Melenchon'un tutumunu eleştirdi.

Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux " Melenchon yargıçlar ve yargı süreciyle alay etti. Bunun Cumhurbaşkanı, bağımsız yargı düzeninin koruyucusu olmak isteyen birisinden gelmesi en hafif tabirle tuhaf" dedi.