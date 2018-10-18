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10:57 18 Ekim 2018
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    Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire

    Fransa Ekonomi Bakanı, Suudi Arabistan'daki yatırım konferasına katılmayacak

    © REUTERS / Benoit Tessier
    Avrupa
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    Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını bildirdi.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
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    Kaşıkçı'nın son makalesi: Arap dünyasının en çok ihtiyacı olan şey ifade özgürlüğü
    Bakan Le Maire, Public Senat kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    Riyad'da 23-25 Ekim'de düzenlenecek ‘Geleceğe Yatırım Girişimi' (FII) konferansına katılmayacağını belirten Le Maire, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen haftaki açıklamasını hatırlatarak, "Yapılanlar çok ağır. Tüm karanlık noktalar aydınlığa kavuşturulmalı. Bu durumda Riyad'a gitmeyeceğim" dedi.

    Le Maire, bu karar ile Fransa ve Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığı hedef almadığını da hatırlattı.

    ‘Çöldeki Davos' olarak adlandırılan toplantıya katılım konusunda Fransa'dan ilk iptaller dün gelmişti. BNP Paribas Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre ve Societe Generale Genel Direktörü Frederic Oudea, konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı.

    IMF Başkanı Christine Lagarde
    © REUTERS / Antara Foto/Puspa Perwitasar
    IMF Başkanı Lagarde da Riyad'daki konferansa katılmayacak
    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da önceki gün yaptığı açıklamada konferansa katılmayacağını bildirmişti.

    Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, hafta başından bu yana Riyad'daki konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini duyurmuştu.

    Geçen hafta da Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katılmayacaklarını açıklamıştı.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 Vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII konferansının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

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    Etiketler:
    Çöldeki Davos, Geleceğe Yatırım Girişimi', Google Cloud, IMF, Public Senat, Bill Ford, Christine Lagarde, Emmanuel Macron, Jim Yong Kim, Bruno Le Maire, Fransa
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