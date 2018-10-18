Erdoğan: Komrat'ta başkonsolosluğumuzu açacak, başkonsolosumuzu da atayacağız

Gagavuz Türklerini kültürel ırkçılık konusunda uyaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor" dedi. Erdoğan, Komrat'ta başkonsolosluk açacaklarını söyledi.

Moldova ziyareti kapsamında Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Komrat'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, fiziki sınırımız olmasa da Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Bundan sonra da aynı kararlılıkla Moldova halkının ve Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz, proje bitmek üzere. Türkiye olarak Gökoğuz Türklerinin kendi vatanlarında hayatlarını en üst standartlarda sürdürebilmeleri için sizleri desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah Komrat'ta çok yakında başkonsolosluğumuzu da açacak, başkonsolosumuzu da atayacağız."

Erdoğan, "Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığından yabancı düşmanlığına, etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun, bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum" diye konuştu.