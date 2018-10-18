Erdoğan: Komrat'ta başkonsolosluğumuzu açacak, başkonsolosumuzu da atayacağız

Moldova ziyareti kapsamında Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Komrat'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, fiziki sınırımız olmasa da Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz" diye konuştu.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Komrat kent meydanında Gagauz Özerk Yeri halkına hitap ediyor https://t.co/U4gvcN3ejW— AA Canlı (@AACanli) 18 октября 2018 г.
"Bundan sonra da aynı kararlılıkla Moldova halkının ve Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
Erdoğan, "Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığından yabancı düşmanlığına, etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun, bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum" diye konuştu.
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