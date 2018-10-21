İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Kaşıkçı bildirisi

© AFP 2018 / LUDOVIC MARIN Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr: Bu cinayetten sorumlu olanları cezalandırmaya kararlıyız

Bildiride, "2 Ekim'de tam olarak ne olduğunun aydınlatılmasına acil ihtiyaç var. Suudi soruşturmasında şimdiye dek sunulan hipotezlerin inandırıcı olması için olgularla desteklenmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

'EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ'

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşi bir şekilde hayatını kaybettiğinden uzun süredir korkulduğu ancak bunun doğrulanmasının yine de bir şok etkisi yarattığı belirtilen bildiride, "Hiçbir şey bu cinayeti haklı gösteremez ve biz bunu en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

'GAZETECİLERE YÖNELİK TEHDİT, SALDIRI VE CİNAYETLER HİÇBİR KOŞUL ALTINDA KABUl EDİLEMEZ'

© AP Photo / Emrah Gürel Reuters'e konuşan Suudi yetkili: Kaşıkçı sakinleştirilmek istenirken öldü, halıya sarılan cesedi yerel bir işbirlikçiye teslim edildi

İngiltere, Almanya ve Fransa için gazetecilerin ifade özgürlüğünü korumanın en önemli öncelikler arasında yer aldığına dikkat çekilen bildiride, "Gazetecilere yönelik tehdit, saldırı ve cinayetler hiçbir koşul altında kabul edilemez ve bunlar her üç ülke için başlıca bir kaygı nedenidir" değerlendirmesinde bulunuldu.

'SUUDİ SORUŞTURMASINDA SUNULAN TEZLERİN İNANDIRICI OLMASI İÇİN OLGULARLA DESTEKLENMESİ GEREKİYOR'

"Suudi Arabistan'ın ilk bulgularını paylaştığı açıklamasını not ediyoruz" denilen bildiride, "Ancak 2 Ekim'de tam olarak ne olduğunun aydınlatılmasına acil ihtiyaç var. Suudi soruşturmasında şimdiye dek sunulan hipotezlerin inandırıcı olması için olgularla desteklenmesi gerekiyor. Gerçeğin kapsamlı, saydam ve inanılır bir şekilde ortaya çıkarılması için çaba gösterilmesine yönelik ihtiyacın ve beklentinin altını çiziyoruz. Ne olduğuna dair daha fazla açıklamanın inanılırlığına ve böyle utanç verici bir olayın asla tekrarlanmayacağı ve tekrarlanamayacağına dair inancımıza dayalı olarak nihai kararımızı vereceğiz" ifadelerine yer verildi.

© REUTERS / Osman Orsal İspanya ve Fransa'dan Kaşıkçı çağrısı

Her üç ülkenin de bu konuda Suudi Arabistan ile temas halinde kalacağına vurgu yapılan bildiride, bu ülkeyle ilişkilerin niteliği ve öneminin, bütün tarafların ortaklaşa tabi oldukları uluslararası hukuk normlarına ve değerlerine gösterilen saygıya bağlı olacağı belirtildi.