Çekya, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Riyad’daki diplomatını geri çekiyor

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan’daki diplomatlarından birini geri çekeceklerini belirtti.

© AFP 2018 / Ozan Köse İngiltere, İsveç ve Çekya'dan Kaşıkçı açıklamaları

Petricek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çek Cumhuriyeti, diplomatik tepki olarak Suudi Arabistan'daki diplomatlardan birini geri çekecek" dedi.

Cinayetle ilgili ülkenin pozisyonunu Suudi Arabistan'ın Çekya Büyükelçisi'ne ilettiklerini belirten Bakan, "Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın trajik ölümüyle ilgili şeffaf bir soruşturma talep ediyoruz" diye yazdı.

Suudi Arabistan'a yaptırımla ilgili olarak Avrupa Birliği'ndeki ortaklarına göre hareket edeceklerini belirten Petricek, ülkesinin zaten Riyad'a ölümcül silah değil, askeri ekipman ve araç ihraç ettiğini hatırlattı.

Daha önce Çekya Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı, eski Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'a silah ihracatına son verilmesini talep etmişti.