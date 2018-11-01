Fransa’nın çakıllı Nice plajı bir gecede kumlu plaja dönüştü

Fransa’nın en ünlü sahil kenti Nice’teki 6 buçuk kilometrelik çakıllı plaj, Adrian Kasırgası nedeniyle bir gecede kumlu plaja dönüştü.

Fransa'da meydana gelen Adrian Kasırgası, İngiltere Kraliçesi Victoria'nın da sevdiği ve turistlerin ilgi odağı olan Nice'teki 6 buçuk kilometrelik çakıl plajının bir gecede kumla kaplanmasına yol açtı.

Pebble beach in Nice, France completely washed away by Storm Adrian — https://t.co/2a3Set84I4 pic.twitter.com/xdIqN5ZR5y — TheNationalNews (@NationalUKNews) October 30, 2018

​Fransa meteoroloji dairesinden bir sözcü Daily Mail'e yaptığı açıklamada rüzgar ve denizdeki dalgalanmanın bu duruma yol açtığını söyledi.

Plajdaki durum, çakıllı plaj sevmeyenleri sevindirdi. Kent sakini Laurent Ciubini Twitter'da "Nice'te sonunda kumlu bir plaj oldu!" ifadesini kullandı.

​Diğer yandan fırtına nedeniyle Fransa sakinlerinin bir kısmı kumlu bir plajla karşılaşırken, çok sayıda kişi otoyollarda mahsur kaldı ve binlerce aileye elektrik verilemedi.