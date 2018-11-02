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06:50 02 Kasım 2018
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    Tracey Crouch

    İngiltere Spor Bakanı Crouch, 'kumarla mücadele yasası geciktirildiği için' istifa etti

    CC BY 2.0 / Foreign and Commonwealth Office / The Overseas Territories Joint Ministerial Council 2015
    Avrupa
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    İngiltere Spor Bakanı Tracey Crouch, kumarla mücadele yasal düzenlemesiyle ilgili uygulamanın geciktirildiği gerekçesiyle görevinden ayrıldı.

    David Davies, Boris Johnson, Theresa May, Philip Hammond, Amber Rudd (soldan sağa)
    © AP Photo / Peter Nicholls
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    Bakan Crouch, yaptığı yazılı açıklamada, kumar makinelerinde bahis oynama limitini 100 sterlinden 2 sterline indiren yasal düzenlemenin uygulama sürecinin geciktirildiğini belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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    İngiltere Başbakanı Theresa May'e istifa mektubunu sunan Crouch, kumarla mücadele amaçlı düzenlemenin, konuyla ilgili çıkarı olan kişiler tarafından bilinçli bir şekilde ertelendiğini savundu.

    Crouch, istifa mektubunda, "Bahis üst limitinin azaltılmasına ilişkin düzenlemenin duyurulmasından uygulanmasına kadar geçen sürede, bu kumar makinelerinde 1,6 milyar sterlin kaybolacak" ifadelerini kullandı.

    İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, hafta başında yaptığı açıklamada, söz konusu yasal düzenlemenin ancak gelecek yılın ekim ayında yürürlüğe girebileceğini duyurmuştu.

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    Etiketler:
    kumarla mücadele, istifa, İngiltere Spor Bakanlığı, Tracey Crouch, İngiltere
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