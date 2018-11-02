TİHV Başkanı Fincancı'ya Almanya'dan barış ödülü

Almanya'da verilen Hessen Barış Ödülü'ne bu yıl Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı layık görüldü. Fincancı, ödülden dolayı hem onur duyduğunu hem de mahcubiyet yaşadığını söyledi.

Almanya'nın Hessen eyaleti tarafından verilen Hessen Barış Ödülü'ne bu yıl Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı değer görüldü.

Wiesbaden'da düzenlenen basın toplantısında; her sene dünyada barış faaliyetleri yürütenlere verilen ödüle bu yıl işkence mağdurlarının rehabilitasyonu için gösterdiği çabanın yanı sıra ve işkencenin araştırılması ve belgelenmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Fincancı'nın layık görüldüğü açıklandı.

DW Türkçe'den Sinem Özdemir'in haberine göre, Türkiye'de işkenceye karşı mücadelenin en önemli isimlerinden olan Fincancı, işkencenin ve sonuçlarının belgelenmesi hakkındaki ilk uluslararası kılavuz olma özelliğini taşıyan İstanbul Protokolü'nü hazırlayanlar arasında.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fincancı, Hessen Barış Ödülü'ne layık görülmesini şu sözlerle değerlendirdi:

'ÇOK BÜYÜK BİR ONUR, AMA CİDDİ BİR MAHCUBİYET İÇİNDEYİM'

"Bu tür ödüllere layık görülmek çok büyük bir onur. Bu ödülle çok onurlandım. Ama bir taraftan da çok ciddi bir mahcubiyet içindeyim. Çünkü yaptığımız işin, olması gereken işin ödüllendirilmesi, bir yandan da bu dünyada hak ihlallerinin ne kadar yaygın olduğunu ve hak ihlallerine nasıl gözlerimizi kapatmaya zorlandığımızı hatırlatıyor. Yaptığımız iş, olması gereken için ödül almak bende bir mahcubiyet yaratıyor. Fakat çok da büyük onur duydum böyle bir ödülü almış olmaktan dolayı. Emeklerimizin görünür olmasından dolayı. O nedenle de bu ödüle beni layık görenlere çok teşekkür etmek istiyorum."

Adını Sosyal Demokrat Partili eski bir eyalet başbakanından alan Albert Osswald Derneği'nin girişimiyle 1994'te verilmeye başlanan 25 bin euro değerindeki Hessen Barış Ödülü'ne daha önce Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim ve eski Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi Başsavcısı Carla Del Ponte gibi isimler layık görülmüştü. Bu yılki ödülün sahibi olan Prof. Dr. Fincancı, 28 Kasım'da Wiesbaden'da düzenlecek törende ödülü bizzat teslim alacak.