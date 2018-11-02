AB havalimanlarına yapay zeka yalan dedektörleri geliyor

Avrupa Birliği, havalimanlarında yolcuları hızlı ve etkin şekilde denetlemek için yalan dedektörüne sahip olan yapay zeka sistemi kullanmaya başlıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) yapay zeka sınır görevlileri, pilot ülke olarak belirlenen Macaristan, Litvanya ve Yunanistan havaalanlarında 6 ay süreyle test edilecek.

İborderCtrl adı verilen sistem, Macaristan'daki dört farklı kontrol noktasında uygulanacak.

Yalan dedektörüne sahip olacak yapay zeka sınır görevlileri, kontrol noktasını geçen yolculara 'Valizinizin içinde ne var?', 'Valizinizden çıkabilecekler yanıtlarınızın doğru olduğunu onaylayacak mı?' gibi sorular yöneltecek.

Yeni sistemde yapay zeka kullanılarak yolcuların en belirsiz vücut hareketleri bile analiz edilecek ve her bir yanıt karşılığında puan verilecek.

HER DİLDE KONUŞABİLECEK

Sistem, her yolcunun cinsiyetine, etnik kökenine ve konuştuğu dile göre ayarlanabilecek. Testi geçen yolcular aldıkları bir barkod ile sınırdan geçebilecek. Geçememeleri halinde sanal sınır görevlisi, durumu gerçek sınır polisine bildirecek.

TEST SÜRECİNİN MALİYETİ 5 MİLYON DOLAR

© AFP 2018 / ISAAC LAWRENCE Yapay zeka insanlığa ne getirecek? Avantaj mı, tehlike mi?

Avrupa Komisyonu'nda konuşan proje koordinatörü George Boultadakis, sınır noktalarındaki kontrolleri doğru ve etkili bir şekilde yapmak için teknolojilerini geliştirdiklerini belirtti.

Test sürecinin AB'ye 5 milyon dolara mal olması beklenen sisteminin biyometrik ve biyolojik gösterge dolandırıcılıklarının da ötesine geçecek veriler toplayacağı iddia ediliyor.