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12:51 02 Kasım 2018
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    Yapay zeka

    AB havalimanlarına yapay zeka yalan dedektörleri geliyor

    © Fotoğraf : Pixabay
    Avrupa
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    Avrupa Birliği, havalimanlarında yolcuları hızlı ve etkin şekilde denetlemek için yalan dedektörüne sahip olan yapay zeka sistemi kullanmaya başlıyor.

    Yapay zeka
    © Fotoğraf : eng-cs.syr.edu
    Yapay zeka, insanların yürüyüşlerinden kimliklerini tespit edebiliyor
    Avrupa Birliği'nin (AB) yapay zeka sınır görevlileri, pilot ülke olarak belirlenen Macaristan, Litvanya ve Yunanistan havaalanlarında 6 ay süreyle test edilecek.

    İborderCtrl adı verilen sistem, Macaristan'daki dört farklı kontrol noktasında uygulanacak.

    Yalan dedektörüne sahip olacak yapay zeka sınır görevlileri, kontrol noktasını geçen yolculara 'Valizinizin içinde ne var?', 'Valizinizden çıkabilecekler yanıtlarınızın doğru olduğunu onaylayacak mı?' gibi sorular yöneltecek.

    Yeni sistemde yapay zeka kullanılarak yolcuların en belirsiz vücut hareketleri bile analiz edilecek ve her bir yanıt karşılığında puan verilecek.

    HER DİLDE KONUŞABİLECEK

    Sistem, her yolcunun cinsiyetine, etnik kökenine ve konuştuğu dile göre ayarlanabilecek. Testi geçen yolcular aldıkları bir barkod ile sınırdan geçebilecek. Geçememeleri halinde sanal sınır görevlisi, durumu gerçek sınır polisine bildirecek.

    TEST SÜRECİNİN MALİYETİ 5 MİLYON DOLAR

    Yapay zeka - Robot
    © AFP 2018 / ISAAC LAWRENCE
    Yapay zeka insanlığa ne getirecek? Avantaj mı, tehlike mi?
    Avrupa Komisyonu'nda konuşan proje koordinatörü George Boultadakis, sınır noktalarındaki kontrolleri doğru ve etkili bir şekilde yapmak için teknolojilerini geliştirdiklerini belirtti.

    Test sürecinin AB'ye 5 milyon dolara mal olması beklenen sisteminin biyometrik ve biyolojik gösterge dolandırıcılıklarının da ötesine geçecek veriler toplayacağı iddia ediliyor.

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    Etiketler:
    yalan dedektörü, havalimanı, sınır güvenliği, yapay zeka, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Komisyonu, George Boultadakis, litvanya, Macaristan, Yunanistan
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