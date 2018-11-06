Macron'dan Avrupa ordusu çağrısı: Rusya'ya karşı, ABD'den bağımsız

Europe 1'de açıklamalarda bulunan Macron, "Gerçek bir Avrupa ordusuna sahip olmadıkça Avrupalıları koruyamayacağız. Tehditkar olabileceğini gösteren ve sınırlarımıza dayanmış bir Rusya'ya karşı, daha egemen, ABD'ye bağımlı olmayan ve tek başına kendini savunan bir Avrupa'ya ihtiyacımız var" ifadeleriyle Avrupa ülkelerinin güvenliğinin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.
'NASYONALİZM YÜKSELİYOR'
Macron, Avrupa'da popülizmin ve aşırıcı milliyetçiliğin yükselişte olduğunu kaydederek "Avrupa gittikçe daha fazla parçalara ayrılıyor. Diğerini reddeden, sınırların kapatılmasını isteyen nasyonalizm yükseliyor. Onlar buradalar ve her tarafta korkular üzerine siyaset yapıyorlar. Bizim daha güçlü bir Avrupa'ya ihtiyacımız var" dedi.
Fransız lider, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde de aşırı sağın büyük başarı kazanması ihtimali bulunduğunu, buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.
'NEYİ YAŞADIĞIMIZIN BİLİNCİNDE OLMAK GEREKİYOR'
Dünyanın gittikçe tehlikeli bir hale geldiğini iddia eden Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde aldığı kararların Avrupa'nın güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini sözlerine ekledi.
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