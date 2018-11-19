Yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs'dan erkek çalışanlara ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatı

Daily Mail'in haberine göre, şirket yetkilileri, çalışanların çoğunun erkek olduğunu ve "Yaşlı erkekler kulübü" olarak tanımladıkları atmosferi ortadan kaldırmak için böyle bir karar aldıklarını vurgulandı.
ABD merkezli bankanın ayrıca, kadınların da tüp bebek masraflarını karşılayacağı belirtildi.
Başkan Yardımcısı Richard Gnodde, "Bu sayede kadınların şirkette kalmasını ve kadın istihdamını kuvvetlendirmeyi sağlayacağız. Eğer kurumumuz bünyesindeki görevliler başka ülkede çalışıyorsa onların anne sütlerinin kargo sürecini biz üstleneceğiz" dedi.
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
İngiltere'de çalışanlarına böyle bir olanak sağlayan ilk şirket olan Goldman Sachs'ın 6 binden fazla çalışanı olduğu ve çoğunu erkeklerin oluşturduğu biliniyor.
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