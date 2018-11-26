'ABD'ye ait uçak Karadeniz'de Kırım'a doğru hareket ederken görüldü'

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginlik sürerken, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing RC-135V tipi keşif uçağının Yunanistan'ın Girit adasından hareket ederek Karadeniz hava sahasına girdiği ve Kırım'a doğru hareket ettiği belirtildi.