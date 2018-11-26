'ABD'ye ait uçak Karadeniz'de Kırım'a doğru hareket ederken görüldü'

Boeing RC-135V tipi uçak Girit'teki Suda üssünden hareket ederek, Bulgaristan hava sahasından geçti ve Kırım kıyılarına doğru yöneldi.
#USAF RC-135V 64-14841 JONAS21 operating over the #BlackSea. pic.twitter.com/kKPHpaYB8e— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 26 Kasım 2018
Ukrayna donanmasına ait üç geminin dün sınır ihlali yapıp Rusya'nın karasularına girmesi bölgede gerilim yaşanmasına yol açmıştı. Ukrayna gemileri ise Rusya kıyılarının 20 kilometre açığında alıkonulmuştu.
#USAF RQ-4B 11-2047 FORTE10 operating over Eastern #Ukraine. pic.twitter.com/aT0Tyg0Azc— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 26 Kasım 2018
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