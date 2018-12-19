İngiltere, Rusya'yla ilişkilerde Soğuk Savaş stratejisine geri dönüyor

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, günümüzdeki Rus tehdidiyle mücadele amacıyla Soğuk Savaş döneminden beri kullanılmayan bir askeri strateji hazırlayacaklarını söyledi.

Rusya, İran ve Çin gibi düşman ülkelerin imkan ve kabiliyetlerini sürekli olarak değerlendirmek için bakanlık içinde kalıcı birim kurma çalışmaları yürüttüğünü belirten Williamson, bu birimin İngiliz ordusunun tehditlere karşı koyma kabiliyetini de değerlendireceğini kaydetti.

Rus denizaltıların Arktik'teki faaliyetlerini neredeyse Soğuk Savaş dönemindeki seviyeye çıkarması sonrası Norveç'in Arktik programı kapsamında deniz piyade birliklerinin hazırlık çalışmalarının yoğunlaştırıldığını ifade eden Williamson, bunun yanında İngiliz savaş gemilerinin, denizaltılarının ve helikopterlerinin modernize edilmesinin planlandığını vurguladı.

Williamson, saldırı nitelikli siber operasyonları da yeni birim kapsamında daha dikkatli şekilde ele alacaklarını sözlerine ekledi.