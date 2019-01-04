Ukraynalı vekilden Rusya'daki sandıkların kapatılmasına tepki: Ülkemizi moronlar yönetiyor

Ukrayna Merkezi Seçim Komitesi'nin Rusya'da yaşayan Ukraynalılar için kurulan tüm seçim sandıklarının kapatılması yönündeki kararını yorumlayan Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada vekili Vadim Rabinoviç, ülkenin moronlar tarafından yönetildiğini belirtti.

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND Ukrayna Dışişleri’nden Rusya’daki seçim sandıklarının kapatılması ile ilgili açıklama

Ukrayna basınına konuşan muhalif 'Yaşam İçin' Partisi lideri Rabinoviç, "Bu karar, anayasaya aykırı olmasının yanı sıra ülkemizin moronlar tarafından yönetildiğinin de bir kanıtı. Ukrayna gibi büyük ve güçlü bir ülkede bu kadar saçma davranan bir dışişleri bakanının görev yaptığına inanamıyorum. Eğer yönetemiyorsanız, Ukrayna'nın Rusya Büyükelçiliği'ni de kapatın, her şeyi kapatın" dedi.

Geçen pazartesi Ukrayna Merkezi Seçim Komitesi, Rusya'da daimi olarak kurulan 5 seçim sandığının tümünü kapatmıştı. Daha sonra Vadim Rabinoviç, kararı mahkemeye taşıma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin de, Kiev'e göre seçimlerin Rusya'da yapılmasının ‘siyasi ve hukuki bakımdan anlamsız ve tehlikeli' olduğunu belirtmişti.

Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin adaylarının belirleneceği seçim kampanyası geçen pazartesi resmen başlatılmış oldu. Ukrayna devlet başkanlığı koltuğu adaylarının başvuruları 3 Şubat'a kadar sürecek.