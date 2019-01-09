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03:27 09 Ocak 2019
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    Paris'in Leopold-Sedar-Senghor Köprüsü'nde Sarı Yelekler eylemcilerini sıkıştıran güvenlik gücü mensuplarını eski şampiyon boksör Christophe Dettinger fena halde dövdü. Polisle jandarmayı yumruklarıyla geri püskürtmekle kalmayıp yere düşen bir tanesini de tekmeledi.

    Macron'a 'Ateşli Çingene' uyarısı

    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    Avrupa
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    Sarı Yelekler'e saldıran polis ve jandarmayı döven boksörün lakabının 'Massy'nin Çingenesi' olması, Romanları harekete geçirdi. Roman olduğunu söyleyen bir kişinin yayımladığı videoda, 'Paris'i işgal' çağrısı yapılırken, Macron'a "Çingeneler kor gibidir, eğer sıcak korlara üflersen yangını körüklersin" uyarısında bulunuldu.

    Paris'te Fransız meclisi yakınındaki köprü üzerinde polisin saldırdığı protestocuların imdadına siyah bereli ve eldivenli eki şampiyon boksör Christophe Dettinger yetişti.
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    Polisleri dövüp Sarı Yelekler'in kahramanı haline gelen boksör, teslim oldu
    Fransa'nın çalışan dar gelirli kesimlerinin başını çektiği Sarı Yelekler protestoları, yeni bir kesimin daha desteğini kazandı.

    Paris'te 5 Ocak'taki protestolarda eylemcilere saldıran polis ve jandarmayı döven Christophe Dettinger'in lakabının 'Massy'nin Çingenesi' olmasından hareketle Roman kampından destek açıklaması geldi.

    'ONURLU BOKSÖR DOĞRU OLANI YAPTI'

    Roman olduğunu iddia eden ve eski boksör Dettinger gibi siyah bere-siyah kazak giyen bir kişi, YouTube'daki Sarı Yelekler TV kanalından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yeni gözdağlarıyla karşı karşıya bıraktı.

    'Polis döven onurlu boksörün desteklenmesini ve izinden gidilmesini' isteyen kişi, Romanları 'Paris'i işgal etmeye' çağırdı.

    Sarı Yelekler
    © AFP 2018 /
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    'SALYA SÜMÜK TAHTINIZDAN KAYACAKSINIZ'

    Kendini Napolyon sanmakla eleştirilen Macron'u iğneleyen uslupla konuşan eylemci "Size şu kadarını söyleyebilirim, çevik kuvvet CRS'yi devireceğiz, sizi öyle salya sümük hale getireceğiz ki, tahtınızdan kayıp gideceksiniz" diyerek şöyle devam etti:

    "Macron, sana bir şey söyleyeceğim: Çingeneler kor gibidir, eğer kırmızı, sıcak korlara üflersen yangını körüklersin."

    'KANUN UYGULAYICILAR KANUNUN ÜZERİNDE OLAMAZ'

    Sarı Yelekler'in kahramanı haline gelen Dettinger'in polis ve jandarmayı dövmesinin 'onurlu' bir davranış olduğunu da savunarak "Sen doğru şeyi yaptın. Kanun uygulayıcılar, kanunun üzerinde olamaz" dedi.

    Sarı Yelekler
    © REUTERS /
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    BOKSÖRDEN ÇAĞRI: PROTESTOLARA DEVAM

    2007 yarı ağır sıklet Fransa boks şampiyonu ise polis tarafından kimliğinin teşhis edilmesi üzerine kendiliğinden teslim oldu. Güvenlik güçlerinin sıkıştırdığı eylemcilerin imdadına yetişmiş olan 3 çocuk babası, 37 yaşındaki eski boksör, temelde 'kendini savunduğunu' iddia etse de polis şiddetine karşı 'kötü şekilde tepki verdiğini' dile getirdi. Dettinger, Sarı Yelekler'e protestoları devam ettirmeleri çağrısını ihmal etmedi.

    Etiketler:
    Roman, çingene, Ateşli Çingene, Massy'nin Çingenesi, Romanlar, Sarı Yelekler, Christophe Dettinger, Emmanuel Macron, Fransa
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