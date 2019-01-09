Macron'a 'Ateşli Çingene' uyarısı

Sarı Yelekler'e saldıran polis ve jandarmayı döven boksörün lakabının 'Massy'nin Çingenesi' olması, Romanları harekete geçirdi. Roman olduğunu söyleyen bir kişinin yayımladığı videoda, 'Paris'i işgal' çağrısı yapılırken, Macron'a "Çingeneler kor gibidir, eğer sıcak korlara üflersen yangını körüklersin" uyarısında bulunuldu.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes Polisleri dövüp Sarı Yelekler'in kahramanı haline gelen boksör, teslim oldu

Fransa'nın çalışan dar gelirli kesimlerinin başını çektiği Sarı Yelekler protestoları, yeni bir kesimin daha desteğini kazandı.

Paris'te 5 Ocak'taki protestolarda eylemcilere saldıran polis ve jandarmayı döven Christophe Dettinger'in lakabının 'Massy'nin Çingenesi' olmasından hareketle Roman kampından destek açıklaması geldi.

'ONURLU BOKSÖR DOĞRU OLANI YAPTI'

Roman olduğunu iddia eden ve eski boksör Dettinger gibi siyah bere-siyah kazak giyen bir kişi, YouTube'daki Sarı Yelekler TV kanalından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yeni gözdağlarıyla karşı karşıya bıraktı.

'Polis döven onurlu boksörün desteklenmesini ve izinden gidilmesini' isteyen kişi, Romanları 'Paris'i işgal etmeye' çağırdı.

Kendini Napolyon sanmakla eleştirilen Macron'u iğneleyen uslupla konuşan eylemci "Size şu kadarını söyleyebilirim, çevik kuvvet CRS'yi devireceğiz, sizi öyle salya sümük hale getireceğiz ki, tahtınızdan kayıp gideceksiniz" diyerek şöyle devam etti:

"Macron, sana bir şey söyleyeceğim: Çingeneler kor gibidir, eğer kırmızı, sıcak korlara üflersen yangını körüklersin."

'KANUN UYGULAYICILAR KANUNUN ÜZERİNDE OLAMAZ'

Sarı Yelekler'in kahramanı haline gelen Dettinger'in polis ve jandarmayı dövmesinin 'onurlu' bir davranış olduğunu da savunarak "Sen doğru şeyi yaptın. Kanun uygulayıcılar, kanunun üzerinde olamaz" dedi.

© REUTERS / Fransa’nın en büyük haber kanalından Sarı Yeleklere 'boykot'

2007 yarı ağır sıklet Fransa boks şampiyonu ise polis tarafından kimliğinin teşhis edilmesi üzerine kendiliğinden teslim oldu. Güvenlik güçlerinin sıkıştırdığı eylemcilerin imdadına yetişmiş olan 3 çocuk babası, 37 yaşındaki eski boksör, temelde 'kendini savunduğunu' iddia etse de polis şiddetine karşı 'kötü şekilde tepki verdiğini' dile getirdi. Dettinger, Sarı Yelekler'e protestoları devam ettirmeleri çağrısını ihmal etmedi.