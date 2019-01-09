Norveç Savunma Bakanı: Avrupa’da savaş patlak verebilir

© REUTERS / Laura Hasani Kosova ordusu kurulmasına NATO ve Avrupa Birliği'nden tepki

Olası bir çarpışmanın İskandinav ülkeleri için ciddi sonuçları olacağını belirten Bakke-Jensen, "Genel olarak, çevremizdeki gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda, Avrupa'daki devletler arasında silahlı bir çatışma çıkmasının mümkün olmadığını söyleyemeyiz" dedi.

Bakan, ülkenin son beş yılda savunma alanında yaptığı harcamanın yüzde 30 civarında arttığını ve bu büyümenin devam edeceğini söyledi.

Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana özellikle Afrika ve Ortadoğu'daki bir dizi silahlı çatışma ve büyük ekonomik sorunların neden olduğu en ciddi göç krizini yaşıyor.