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00:58 10 Ocak 2019
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    Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras

    Çipras'tan erken seçim sinyali

    © REUTERS / Costas Baltas
    Avrupa
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    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin, Makedonya ile "isim anlaşması" nedeniyle hükümete desteğini çekmesi halinde güvenoyu talep edebileceğini ve destek görmezse erken seçime gidebileceklerini söyledi.

    Yunanistan Parlamentosu
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
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    Çipras, Yunanistan'ın Open TV kanalına verdiği röportajda, Makedonya ile varılan isim anlaşması ve hükümetin geleceğini değerlendirdi. Gelecek hafta sonuna kadar Makedonya meclisinde ülkenin ismini "Kuzey Makedonya" olarak değiştirecek anlaşmanın onaylanması ile gerekli anayasal değişikliklerin tamamlanmasını beklediklerini belirten Çipras, ocak ayı içinde anlaşmayı Yunan meclisine getirmeyi planladıklarını söyledi.

    Çipras, anlaşmanın 27 yıldır çözümlenemeyen bir meseleyi ortadan kaldırması ile "tarihi" bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, muhalefet partilerinin iç meseleleri nedeniyle anlaşmanın onaylanmaması halinde ülkenin "uluslararası çapta rezil" olacağını ifade etti. Anlaşmaya karşı çıkan hükümet ortağı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos'un tutumunu değerlendiren Çipras, "Onun hükümetin siyasi karşıtlarına su taşıyacağını düşünmüyorum. Eğer yaparsa (hükümetten ayrılırsa), güvenoyu talep edeceğim." dedi.

    Aleksis Çipras - Panos Kammenos
    © AP Photo / Thanassis Stavrakis
    Kammenos'dan Çipras'a 'Makedonya referandumu' teklifi
    Çipras, Kammenos'tan hükümeti destek talebinde bulunacağını belirterek, "Halk önümüzdeki 9 ay içinde kimin bakan olacağını değil, istikrarı umursuyor. Bunu net bir şekilde söyleyecek, önümüze bakacağız. Olmazsa güvenoyu alıp öyle ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    'SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRDİKTEN SONRA ERKEN SEÇİM'

    Anayasanın hükümlerinin bu konuda açık olduğunu ve güvenoyunu alacağına inandığını vurgulayan Çipras, "(Güvenoyunda meclisin yarıdan fazlası) 151 milletvekilin olmasa da anayasal açıdan sorun olmadan göreve devam edebilirsin. Avrupa'da bu şekilde 12 hükümet var. Anayasal bir sorunum olmaz ama siyasi bir sorun olur. Böyle bir durumda ise zamanı gelince söz verdiğimiz kritik girişimleri gerçekleştirdikten sonra erken seçime gideceğim." şeklinde konuştu.

    Yunanistan'da anayasaya göre, bir hükümet 300 sandalyeli mecliste güvenoyu oylamasına katılan vekillerin yarısının oyunu alması gerekiyor.

    Makedonya ile "isim sorununun" çözümüne yönelik gerçekleştirilen anlaşmaya ülkede ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisi başta olmak üzere bazı kesimler tepki gösteriyor. Anlaşmanın onaylanması için meclisin yarısından fazlasının oyu gerekiyor.

    'ŞUBAT AYINDA TÜRKİYE'YE GİDECEĞİM'

    Atina ziyareti Erdoğan Çipras
    © REUTERS / Costas Baltas
    Erdoğan'dan Çipras'a: Yardıma hazırız
    Öte yandan Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine planlanan Türkiye ziyaretine ilişkin ise "Şubat ayı başında Türkiye'ye gideceğim. Ancak tarih henüz belirlenmedi" dedi.

    İki ülke arasındaki iletişim kanallarının özellikle sorun olduğu zamanlarda açık olması gerektiğine dikkati çeken Çipras, "Erdoğan ile bu kanalın açık kalması önemli, hele ki sorun varsa. Zaten kendisiyle her 2-3 ayda bir uluslararası toplantılarda bir araya geliyorum. Çünkü yakından temas özellikle en üst düzeyde çok mühim." diye konuştu.

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    Etiketler:
    Erken seçim, Open TV, Panos Kammenos, Aleksis Çipras, Türkiye, Yunanistan
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