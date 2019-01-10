Macaristan Başbakanı Orban'dan Macron'a karşı mücadele çağrısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "göçmen taraftarı güçlerin lideri olduğunu ve ona karşı mücadele edilmesi gerektiğini" savundu.

Orban, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, mülteci krizinin yanı sıra mayıs ayındaki Avrupa Parlamento (AP) seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un göçmen taraftarı güçlerin lideri olduğunu öne süren Orban, ''Başka ülkelerin liderleri hakkında saygıyla konuşuyoruz ama Emmanuel Macron'un göçmen taraftarı güçlerin lideri olduğu gerçeğini unutmamalıyız. Onun istediği gerçekleşirse bu, Macaristan için kötü olur. Bu yüzden ona karşı mücadele etmeliyiz'' diye konuştu.

Orban, Macaristan'ın hedefinin AP, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi de dahil tüm Avrupa Birliği (AB) kurumlarında göçmen karşıtlarının çoğunluğu sağlaması olduğunu ifade etti.

Göçmenlerin AP seçimlerinin ve gelecek 15-20 yılda da Avrupa'nın ana konusu olacağını söyleyen Orban, Budapeşte'nin yanı sıra Belgrad, Varşova ve Roma'da da Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros tarafından desteklenen göçmen taraftarlarının sağcı hükümetler karşıtı eylemler düzenlediğini iddia etti.