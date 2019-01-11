İtalyan senatör: Rusya’ya yönelik yaptırımların en kısa zamanda kaldırılacağını umut ediyoruz

İtalya Senatosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmen Meseleleri Komitesi Başkanı Petrocelli, İzvestiya'ya verdiği mülakatta, Brüksel ve Moskova arasında diyaloğun yeniden tesis edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İktidardaki ‘Beş Yıldız Hareketi’ üyesi olan Petrocelli, Rusya’ya yönelik yaptırımlardan en çok İtalya’nın zarar gördüğünü belirtti.

Vito Petrocelli, Almanya, Rusya, Türkiye ve Fransa'nın Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki durumla ilgili yapacakları zirveye, 2011'de İtalya'nın Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı olması itibariyle İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de katılması gerektiğini vurguladı.

Senatör ayrıca, Roma'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve İtalya'nın enerji politikasıyla ilgili de konuştu. Rusya'nın NATO ve AB ile ilişkilerinde artan gerilimin, Rusya ve İtalya ilişkilerine de olumsuz yansıdığını belirten Petrocelli, ‘Arctik LNG 2' projesi kapsamında Rusya'nın Novatek konsorsiyumu ile Saren enerji konsorsiyumu arasındaki sözleşmenin bu olumsuz gölgeye rağmen önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Petrocelli, bir soruya karşılık, İtalya'daki hükümeti oluşturan koalisyon partileri olan ‘Beş Yıldız Hareketi' ile ‘Liga' arasındaki koalisyon protokolündeki maddelerden birinin, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması olduğuna dikkat çekti. Beş aydır hükümette olan ‘Beş Yıldız Hareketi'nin Avrupalı ortaklarına bu konuda baskı uyguladığını belirten Petrocelli, "en kısa zamanda yaptırımların kaldırılmasını sağlayacaklarını umut ettiğini" söyledi. Petrocelli ayrıca, bu yıl mayıs ayında yapılacak seçimlerle yeniden belirlenecek olan Avrupa Parlamentosu ve Komisyon'un "Avrupalıların acil taleplerini" yerine getirmesini beklediğini ifade etti.

Libya meselesinde Rusya'nın anahtar rol oynayan ülkelerden biri olduğunu açıklayan Petrocelli, 12-13 Kasım'da Palermo'da yapılan konferansa Rusya Başbakanı Medvedev'in katılmasının önemini vurguladı.