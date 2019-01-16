Brexit anlaşmasının reddi, İngiltere’de 1924’ten beri hükümetin aldığı en büyük mağlubiyet oldu

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasına 73 gün kala Avam Kamarası’nda Başbakan Theresa May'in sunduğu Brexit Anlaşması’na karşı karar çıktı. Anlaşma, 202 oya karşı 432 oyla reddedilmesiyle, 1924’ten beri hükümetin aldığı en büyük mağlubiyet oldu. Çıkan bu karar ile birlikte Başbakan Theresa May'e parlamentoya yeni bir plan sunması için 3 gün süre verilirken, çıkan sonucu eleştiren May konuşmasında, “Brüksel’e gidip yeni bir anlaşma gerçekleştirmeyi düşünenler çok büyük bir yanılgının içerisindedir” açıklaması yaparak tepkisini dile getirdi.
MUHALEFET: ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ
Sol Parti Lideri Jeremy Corbyn ise yapılan Brexit Anlaşması’na karşı olduğunu belirterek, “Yapılacak en önemli adımlardan biri genel seçime gidilerek, hükümetin tekrar kurulması. Yarın gerçekleştirilecek olan güven oylamasında bu kararı onaylamayan herkesin İngiltere'nin geleceğini düşünerek adım atması gereklidir” sözlerini dile getirdi. Sol Parti milletvekillerinden Jeff Wyatt’in yaptığı konuşmasında “İngiltere tarihinde ilk defa parlamento üyeleri halkı karşısına aldı” sözleri destek alırken, gözler Başbakan May'in sunacağı B planına çevrildi.
İngiltere saatiyle akşam saat 19.00’da başlayan oylamada, Başbakan Theresa May’in, kendi parti üyeleri tarafından da yalnız bırakıldığı ve oylamada çıkan sonuca göre Pazartesi gününe kadar B planı olarak sunacağı anlaşmanın merakla beklendiği belirtildi. Birleşik Krallığa bağlı olan ülkelerden biri olan Kuzey İrlanda partisi Demokratik Birlik Partisi (DUP) gerçekleşecek olan güven oylamasında Theresa May hükümetini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.
Hükümetin düşüp tekrardan bir hükümetin kurulması için yapılacak olan güven oylamasında tüm muhalefetin yanısıra Muhafazakâr Parti içindeki vekillerin de oylamada karşı oy kullanması bekleniyor.
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