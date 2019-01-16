Kayıt
19:37 16 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Aleksandar Vucic

    Vucic: Putin'e her zaman doğruları söylüyorum

    © AFP 2018 / OLIVER BUNIC
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çeşitli konularda sık sık istişarelerde bulunduğunu ve Rus lider hoşuna gitmeyeceği konularda dahi kendisine doğruları söylediğini belirtti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Michael Klimentyev
    Putin, Sırp lider Vucic'i Aleksandr Nevskiy nişanıyla ödüllendirdi
    Yarın Belgrad'da Putin'le yapacağı görüşmeden önce Rus basınına demeç veren Vucic, Putin'i gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve ona asla yalan söylemediğini ifade etti.

    "Söylediklerim hoşuna gitmediğinde dahi Putin'e doğruları söylüyorum. Bunun Rus liderin çok saygı gösterdiği hususlardan biri olduğuna inanıyorum" diye devam eden Vucic, Putin'den nasihat istediğini de itiraf etti.

    'PUTİN'E HER ZAMAN MİNNETTARIM'

    Putin'in Sırbistan'a eşit bir partner olarak muamele etmesinin kendisi için önemli olduğunu anlatan Vucic, "O büyük bir ülkenin lideriyken bense küçük bir ülkenin lideriyim. Böyle bir ülkeye saygı duyduğu için Putin'e her zaman minnettarım" dedi.

    'PUTİN, SIRBİSTAN'IN GÖRDÜĞÜ BASKININ FARKINDA'

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © REUTERS / Yuri Kochetkov/
    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'daki durumla ilgili olarak Putin'den destek isteyecek

    Putin'in Balkan ülkelerinin bağımsızlığına saygı duyduğunu da kaydeden Vucic, "Sırbistan'ın Rusya'dan uzaklaşması, NATO'ya katılması ve Rusya karşıtı çeşitli kampanyalara katılması için uluslararası baskı gördüğünü anlıyor. Ancak Sırbistan, bu istenilenlerin hiçbirini yapmadı" diye ekledi.

    Putin, yarın Belgrad'ı ziyaret edecek. Rus lider, Belgrad'da bir araya geleceği Vucic'le en son Ekim 2018'de görüşmüştü.

     

    Etiketler:
    NATO, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya, Belgrad, Sırbistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mardin
    National Geographic'in 'Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler' listesinde Türkiye'den 6 yer
    Karikatür
    ABD'nin Berlin Büyükelçisi, Kuzey Akım-2 ile ilgili yaptırım tehditlerinin nedenlerini açıkladı
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet