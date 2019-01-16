Vucic: Putin'e her zaman doğruları söylüyorum

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çeşitli konularda sık sık istişarelerde bulunduğunu ve Rus lider hoşuna gitmeyeceği konularda dahi kendisine doğruları söylediğini belirtti.

© Sputnik / Michael Klimentyev Putin, Sırp lider Vucic'i Aleksandr Nevskiy nişanıyla ödüllendirdi

Yarın Belgrad'da Putin'le yapacağı görüşmeden önce Rus basınına demeç veren Vucic, Putin'i gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve ona asla yalan söylemediğini ifade etti.

"Söylediklerim hoşuna gitmediğinde dahi Putin'e doğruları söylüyorum. Bunun Rus liderin çok saygı gösterdiği hususlardan biri olduğuna inanıyorum" diye devam eden Vucic, Putin'den nasihat istediğini de itiraf etti.

'PUTİN'E HER ZAMAN MİNNETTARIM'

Putin'in Sırbistan'a eşit bir partner olarak muamele etmesinin kendisi için önemli olduğunu anlatan Vucic, "O büyük bir ülkenin lideriyken bense küçük bir ülkenin lideriyim. Böyle bir ülkeye saygı duyduğu için Putin'e her zaman minnettarım" dedi.

'PUTİN, SIRBİSTAN'IN GÖRDÜĞÜ BASKININ FARKINDA'

Putin'in Balkan ülkelerinin bağımsızlığına saygı duyduğunu da kaydeden Vucic, "Sırbistan'ın Rusya'dan uzaklaşması, NATO'ya katılması ve Rusya karşıtı çeşitli kampanyalara katılması için uluslararası baskı gördüğünü anlıyor. Ancak Sırbistan, bu istenilenlerin hiçbirini yapmadı" diye ekledi.

Putin, yarın Belgrad'ı ziyaret edecek. Rus lider, Belgrad'da bir araya geleceği Vucic'le en son Ekim 2018'de görüşmüştü.