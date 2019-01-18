Türkiye yalanıyla Brexit'i tetikleyen Boris Johnson, bu kez "Ben öyle bir şey demedim" diye yalan söyledi

Bu bağlamda 2008-2016 döneminin Londra Belediye Başkanı, 2016-18 döneminin Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 2016'da Brexit referandumuna giden kampanya sürecinde söylediği yalanlara geri dönüldü.
Gerçekleşmesine imkan bulunmayan Türkiye'den göçle seçmenleri korkutan Johnson'a '77 milyon Türkiye vatandaşının İngiltere’ye göç edebileceğine dair sözleri' hatırlatıldı.
Söylediği yalanın hesabı sorulan Johnson, "Referandumda Türkiye ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Türkiye hakkında bir tek şey bile söylemedim" diye inkar etti.
Brexit krizindeki İngiltere'de buna neden olan yalanların adeta katmerlenmesi infial yarattı.
BBC Türkçe, Johnson'ın cuma günü Staffordshire kentinde JCB adlı çok uluslu İngiliz şirketin genel merkezinde yaptığı konuşmayla ortalığı nasıl karıştırdığını aktardı.
'Vote Leave' (AB'den Ayrılmak İçin Oy Ver) kampanyasının destekçisi Johnson'a 2016'daki Brexit referandumu öncesi Türk vatandaşlarıyla ilgili yaptığı yorumlar soruldu.
'Özür dileyip dilemeyeceği' sorusuna da "Bu yorumları ben yapmadığıma göre özür de dileyemem" yanıtını verdi.
Bunun üzerine Johnson'ın Brexit referandumundan 7 gün önce dönemin başbakanı David Cameron'a hitaben Muhafazakar Partili siyasetçi Michael Gove ile birlikte kaleme aldığı mektup sosyal medyada hızla paylaşılmaya başladı.
Boris Johnson claims he didn't say anything about Turkey in the EU referendum campaign. Here's his joint letter with Michael Gove to Downing Street, seven days before the referendum. pic.twitter.com/LNBAaYMVKy— Ashley Cowburn (@ashcowburn) 18 Ocak 2019
Mektupta şu ifadeler yer alıyordu:
"Halk, Türkiye ile ortak sınırlara sahip olmaktan kaçınmanın tek yolunun AB'den ayrılmayı oylamak ve 23 Haziran'da (sınırların) kontrolünü geri almak olduğu sonucuna varacaktır."
Boris Johnson said "I didn't say anything about Turkey in the referendum". But he put his name to this letter warning about Turkey joining the EU a week before the vote https://t.co/e8q7jD9xr6 pic.twitter.com/gKkdivNt7F— BBC Reality Check (@BBCRealityCheck) 18 Ocak 2019
"Ben Türk yanlısı biriyim ama 77 milyon Türk dostumun ve Türkiye kökenlilerin hiçbir kontrol olmadan buraya geleceği bir durumu hayal bile edemiyorum. Bu çılgınlık, olamaz."
Johnson, HuffPost/Tele'de yayınlanan bir tartışma programında da 'Türkiye'nin AB üyeliğinin de İngiliz halkına referandumla sorulması gerektiğini' savunmuştu.
Here's Boris during a HuffPost/Tele referendum debate suggesting British public should be given referendum on any Turkish membership of the EU. And that he is 'all in favour' of Turkey joining the EU as long as the UK 'comes out'. (1hr 12mins)https://t.co/jBMWY530mw— Ned Simons (@nedsimons) 18 Ocak 2019
Guardian gazetesinin editör yardımcısı Paul Johnson, Twitter hesabından "Boris Johnson 16 Haziran 2016'da David Cameron'a mektup yazarak Türklere vizesiz seyahat hakkı verilmemesi için Türkiye'nin hiçbir zaman AB üyesi olmayacağının garantisini istedi. Bugün ise Boris Johnson, 'Referandum kampanyası boyunca Türkiye'yle ilgili hiçbir şey demedim" diyor" mesajı paylaştı.
Boris Johnson June 16, 2016: Writes to Cameron demanding guarantee Turkey will never join EU to prevent Turkish getting visa-free travel rights.— Paul Johnson (@paul__johnson) 18 Ocak 2019
Boris Johnson today: I didn’t say anything about Turkey during referendum campaign pic.twitter.com/jH3Bot6YkC
Buzzfeed Avrupa Editörü Alberto Nardelli de benzer hatırlatmayı yine Twitter hesabından yaptı:
Boris Johnson said today that he never talked about Turkey during the Brexit referendum campaign.— Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) 18 Ocak 2019
Just one example of why this is not true: Johnson wrote a letter to Cameron during the campaign demanding he veto Turkey's EU membership https://t.co/aewrJpjrzn
Umunna, Boris Johnson'ın Türkiye'yle ilgili yaptığı yorumların olduğu video klibi paylaştı.
MUST-WATCH: Earlier today, Boris Johnson claimed that he never spoke about Turkey during the 2016 referendum.— Chuka Umunna (@ChukaUmunna) 18 Ocak 2019
It's yet another lie he's been caught out on. Don't let him get away with lying again. Please RT this so everybody sees it: pic.twitter.com/8R085UmY9r
Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu.
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