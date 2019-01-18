Kayıt
21:57 18 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    JCB adlı çok uluslu İngiliz şirketinin genel merkezinde konuşan Boris Johnson, 2016'da Brexit olsun diye Türkiye hakkında söylediği yalanları inkar etti.

    Türkiye yalanıyla Brexit'i tetikleyen Boris Johnson, bu kez "Ben öyle bir şey demedim" diye yalan söyledi

    © REUTERS / Andrew Yates
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 14

    Brexit referandumuna giden kampanya sürecinde Türkiye ile ilgili hiç konuşmadığını iddia eden eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'de infial yarattı.

    İngiltere- Brexit
    © REUTERS / Yves Herman
    İngiltere Brexit'i ertelemeyi düşünmüyor
    İngiltere Theresa May'in başbakanlığı altında Brexit çıkmazında çırpınarken, iktidardaki Muhafazakar Partililer dahil önde gelen siyasilerin Brexit referandumu öncesi söyledikleri yalanlarla yeniden hesaplaşılıyor. 

    Bu bağlamda 2008-2016 döneminin Londra Belediye Başkanı, 2016-18 döneminin Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 2016'da Brexit referandumuna giden kampanya sürecinde söylediği yalanlara geri dönüldü.

    Gerçekleşmesine imkan bulunmayan Türkiye'den göçle seçmenleri korkutan Johnson'a '77 milyon Türkiye vatandaşının İngiltere’ye göç edebileceğine dair sözleri' hatırlatıldı.

    Söylediği yalanın hesabı sorulan Johnson, "Referandumda Türkiye ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Türkiye hakkında bir tek şey bile söylemedim" diye inkar etti.

    Brexit krizindeki İngiltere'de buna neden olan yalanların adeta katmerlenmesi infial yarattı.

    BBC Türkçe, Johnson'ın cuma günü Staffordshire kentinde JCB adlı çok uluslu İngiliz şirketin genel merkezinde yaptığı konuşmayla ortalığı nasıl karıştırdığını aktardı.

    'Vote Leave' (AB'den Ayrılmak İçin Oy Ver) kampanyasının destekçisi Johnson'a 2016'daki Brexit referandumu öncesi Türk vatandaşlarıyla ilgili yaptığı yorumlar soruldu.

    İngiltere parlamentosu önünde Brexit karşıtı bir gösterici
    © REUTERS / Hannah McKay
    Brexit yanlıları güç kaybediyor: AB'den çıkışa destek yüzde 44'e geriledi
    Vote Leave kampanyasında yapılan 'Türkiye AB üyesi olursa Türklerin İngiltere'ye göç edecekleri' uyarısıyla ilgili özür dilemesinin gerekli olmadığını, bu yorumları kendisinin yapmadığını savunan 'Osmanlı torunu' lakaplı Muhafazakar Partili siyasetçi, "Dostum, ben Türkiye'yle ilgili hiçbir yorum yapmadım" dedi.

    'Özür dileyip dilemeyeceği' sorusuna da "Bu yorumları ben yapmadığıma göre özür de dileyemem" yanıtını verdi.

    Bunun üzerine Johnson'ın Brexit referandumundan 7 gün önce dönemin başbakanı David Cameron'a hitaben Muhafazakar Partili siyasetçi Michael Gove ile birlikte kaleme aldığı mektup sosyal medyada hızla paylaşılmaya başladı.

    ​Mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

    "Halk, Türkiye ile ortak sınırlara sahip olmaktan kaçınmanın tek yolunun AB'den ayrılmayı oylamak ve 23 Haziran'da (sınırların) kontrolünü geri almak olduğu sonucuna varacaktır."

    İngiltere Başbakanı Theresa May
    © REUTERS / Hannah McKay
    Güvenoyunu almayı başaran May'den ilk açıklama: Şimdi referandum sonucunu hayata geçirme zamanı
    Johnson, Nisan 2016'da da Türkiye'yle ilgili şunları söylemişti:

    "Ben Türk yanlısı biriyim ama 77 milyon Türk dostumun ve Türkiye kökenlilerin hiçbir kontrol olmadan buraya geleceği bir durumu hayal bile edemiyorum. Bu çılgınlık, olamaz."

    Johnson, HuffPost/Tele'de yayınlanan bir tartışma programında da 'Türkiye'nin AB üyeliğinin de İngiliz halkına referandumla sorulması gerektiğini' savunmuştu.

    İngiltere Başbakanı Theresa May
    © REUTERS /
    Brexit anlaşmasının reddi, İngiltere’de 1924’ten beri hükümetin aldığı en büyük mağlubiyet oldu
    Twitter kullanıcıları Boris Johnson'un Türkiye karşıtı ifadelerini paylaştı.

    Guardian gazetesinin editör yardımcısı Paul Johnson, Twitter hesabından "Boris Johnson 16 Haziran 2016'da David Cameron'a mektup yazarak Türklere vizesiz seyahat hakkı verilmemesi için Türkiye'nin hiçbir zaman AB üyesi olmayacağının garantisini istedi. Bugün ise Boris Johnson, 'Referandum kampanyası boyunca Türkiye'yle ilgili hiçbir şey demedim" diyor" mesajı paylaştı.

    ​Buzzfeed Avrupa Editörü Alberto Nardelli de benzer hatırlatmayı yine Twitter hesabından yaptı:

    Brexit karşıtları Londra'da oylama sonuçlarını kutluyor.
    © REUTERS / Henry Nicholls
    'AB, İngiltere ile anlaşmasız ayrılığa hazırlanıyor'
    Anamuhalefetteki ​İşçi Partisi milletvekililerinden Chuka Umunna da "Bugün Boris Johnson 2016 referandumunda Türkiye'yle ilgili hiçbir şey demediğini söyledi. Yine yalan söylediği ortaya çıktı. Bu yalandan da sıyrılmasına izin vermeyin. Lütfen RT edin ki herkes görsün" yazdı.

    Umunna, Boris Johnson'ın Türkiye'yle ilgili yaptığı yorumların olduğu video klibi paylaştı.

    ​Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Eski ayakkabıları tamir edip satan Fahri Suna
    24 yıllık tezgâhsız işportacının en büyük hayali
    Karikatür
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet