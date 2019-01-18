Türkiye yalanıyla Brexit'i tetikleyen Boris Johnson, bu kez "Ben öyle bir şey demedim" diye yalan söyledi

Brexit referandumuna giden kampanya sürecinde Türkiye ile ilgili hiç konuşmadığını iddia eden eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'de infial yarattı.

© REUTERS / Yves Herman İngiltere Brexit'i ertelemeyi düşünmüyor

İngiltere Theresa May'in başbakanlığı altında Brexit çıkmazında çırpınarken, iktidardaki Muhafazakar Partililer dahil önde gelen siyasilerin Brexit referandumu öncesi söyledikleri yalanlarla yeniden hesaplaşılıyor.

Bu bağlamda 2008-2016 döneminin Londra Belediye Başkanı, 2016-18 döneminin Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 2016'da Brexit referandumuna giden kampanya sürecinde söylediği yalanlara geri dönüldü.

Gerçekleşmesine imkan bulunmayan Türkiye'den göçle seçmenleri korkutan Johnson'a '77 milyon Türkiye vatandaşının İngiltere’ye göç edebileceğine dair sözleri' hatırlatıldı.

Söylediği yalanın hesabı sorulan Johnson, "Referandumda Türkiye ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Türkiye hakkında bir tek şey bile söylemedim" diye inkar etti.

Brexit krizindeki İngiltere'de buna neden olan yalanların adeta katmerlenmesi infial yarattı.

BBC Türkçe, Johnson'ın cuma günü Staffordshire kentinde JCB adlı çok uluslu İngiliz şirketin genel merkezinde yaptığı konuşmayla ortalığı nasıl karıştırdığını aktardı.

'Vote Leave' (AB'den Ayrılmak İçin Oy Ver) kampanyasının destekçisi Johnson'a 2016'daki Brexit referandumu öncesi Türk vatandaşlarıyla ilgili yaptığı yorumlar soruldu.

Vote Leave kampanyasında yapılan 'Türkiye AB üyesi olursa Türklerin İngiltere'ye göç edecekleri' uyarısıyla ilgili özür dilemesinin gerekli olmadığını, bu yorumları kendisinin yapmadığını savunan 'Osmanlı torunu' lakaplı Muhafazakar Partili siyasetçi, "Dostum, ben Türkiye'yle ilgili hiçbir yorum yapmadım" dedi.

'Özür dileyip dilemeyeceği' sorusuna da "Bu yorumları ben yapmadığıma göre özür de dileyemem" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Johnson'ın Brexit referandumundan 7 gün önce dönemin başbakanı David Cameron'a hitaben Muhafazakar Partili siyasetçi Michael Gove ile birlikte kaleme aldığı mektup sosyal medyada hızla paylaşılmaya başladı.

Boris Johnson claims he didn't say anything about Turkey in the EU referendum campaign. Here's his joint letter with Michael Gove to Downing Street, seven days before the referendum. pic.twitter.com/LNBAaYMVKy — Ashley Cowburn (@ashcowburn) 18 Ocak 2019

​Mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

"Halk, Türkiye ile ortak sınırlara sahip olmaktan kaçınmanın tek yolunun AB'den ayrılmayı oylamak ve 23 Haziran'da (sınırların) kontrolünü geri almak olduğu sonucuna varacaktır."

Boris Johnson said "I didn't say anything about Turkey in the referendum". But he put his name to this letter warning about Turkey joining the EU a week before the vote https://t.co/e8q7jD9xr6 pic.twitter.com/gKkdivNt7F — BBC Reality Check (@BBCRealityCheck) 18 Ocak 2019

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© REUTERS / Hannah McKay Güvenoyunu almayı başaran May'den ilk açıklama: Şimdi referandum sonucunu hayata geçirme zamanı

Johnson, Nisan 2016'da da Türkiye'yle ilgili şunları söylemişti:

"Ben Türk yanlısı biriyim ama 77 milyon Türk dostumun ve Türkiye kökenlilerin hiçbir kontrol olmadan buraya geleceği bir durumu hayal bile edemiyorum. Bu çılgınlık, olamaz."

Johnson, HuffPost/Tele'de yayınlanan bir tartışma programında da 'Türkiye'nin AB üyeliğinin de İngiliz halkına referandumla sorulması gerektiğini' savunmuştu.

Here's Boris during a HuffPost/Tele referendum debate suggesting British public should be given referendum on any Turkish membership of the EU. And that he is 'all in favour' of Turkey joining the EU as long as the UK 'comes out'. (1hr 12mins)https://t.co/jBMWY530mw — Ned Simons (@nedsimons) 18 Ocak 2019

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Twitter kullanıcıları Boris Johnson'un Türkiye karşıtı ifadelerini paylaştı.

Guardian gazetesinin editör yardımcısı Paul Johnson, Twitter hesabından "Boris Johnson 16 Haziran 2016'da David Cameron'a mektup yazarak Türklere vizesiz seyahat hakkı verilmemesi için Türkiye'nin hiçbir zaman AB üyesi olmayacağının garantisini istedi. Bugün ise Boris Johnson, 'Referandum kampanyası boyunca Türkiye'yle ilgili hiçbir şey demedim" diyor" mesajı paylaştı.

Boris Johnson June 16, 2016: Writes to Cameron demanding guarantee Turkey will never join EU to prevent Turkish getting visa-free travel rights.



Boris Johnson today: I didn’t say anything about Turkey during referendum campaign pic.twitter.com/jH3Bot6YkC — Paul Johnson (@paul__johnson) 18 Ocak 2019

​Buzzfeed Avrupa Editörü Alberto Nardelli de benzer hatırlatmayı yine Twitter hesabından yaptı:

Boris Johnson said today that he never talked about Turkey during the Brexit referendum campaign.



Just one example of why this is not true: Johnson wrote a letter to Cameron during the campaign demanding he veto Turkey's EU membership https://t.co/aewrJpjrzn — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) 18 Ocak 2019

© REUTERS / Henry Nicholls 'AB, İngiltere ile anlaşmasız ayrılığa hazırlanıyor'

Anamuhalefetteki ​İşçi Partisi milletvekililerinden Chuka Umunna da "Bugün Boris Johnson 2016 referandumunda Türkiye'yle ilgili hiçbir şey demediğini söyledi. Yine yalan söylediği ortaya çıktı. Bu yalandan da sıyrılmasına izin vermeyin. Lütfen RT edin ki herkes görsün" yazdı.

Umunna, Boris Johnson'ın Türkiye'yle ilgili yaptığı yorumların olduğu video klibi paylaştı.

MUST-WATCH: Earlier today, Boris Johnson claimed that he never spoke about Turkey during the 2016 referendum.



It's yet another lie he's been caught out on. Don't let him get away with lying again. Please RT this so everybody sees it: pic.twitter.com/8R085UmY9r — Chuka Umunna (@ChukaUmunna) 18 Ocak 2019

​Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu.