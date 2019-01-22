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16:47 22 Ocak 2019
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel

    Almanya ile Fransa, Avrupa Ordusu'na giden yolda ilk imzaları attı

    © REUTERS /
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Merkel, anlaşmanın Avrupa Ordusu için ilk adım olduğunu söyledi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © AFP 2018 / Patrick KOVARIK
    Macron ve Merkel ortak anlaşmaya imza atacak
    Merkel ve  Macron, bugün Almanya'nın Aachen kentindeki belediye salonunda düzenlenen törende 'Aachen Anlaşması' olarak nitelenen ve 'Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon anlaşması' başlığını taşıyan metne imza attı.

    Elysee Anlaşması'nın 56. yıldönümünde imzalanan anlaşma, iki ülke arasında ekonomik, dış ve iç güvenlik, eğitim, kültür, araştırma ve teknoloji, iklim ve çevre gibi konuların yanısıra sınır bölgeleri arasında işbirliğini kapsıyor.

    1963 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle ve Almanya Başbakanı Konrad Adenauer'in imzaladıkları Elysee Antlaşması'nı tamamlayıcı nitelikteki 28 maddeli yeni dostluk anlaşması ekonomi, savunma ve Avrupa politikalarındaki ikili işbirliğinin artırılmasını öngörüyor.

    Anlaşmada, bürokratik engellerden arındırılmış "Fransız-Alman ortak ekonomik bölgesi" oluşturulması, silah ihracatında ortak kuralların belirlenmesi, halklar arasındaki ilişki ve ortak inisiyatiflerle şehir kardeşliğinin teşviki için bir fon kurulması maddeleri de yer alıyor.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © AFP 2018 / FREDERICK FLORIN
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    'AVRUPA ORDUSU İÇİN ATILAN BİR ADIM'

    Merkel, Macron ile birlikte düzenlediği basın toplantısında "Yeni Fransız-Alman anlaşması Avrupa Ordusu için atılan bir adım olma niyetini taşıyor" dedi.

    Bugünün Alman-Fransız dostluğu için önemli bir gün olduğunu ifade eden Merkel ayrıca, "Avrupa, dünyadaki yeni fırtınalara karşı halklarımızın koruma kalkanı olmalı. Aachen Anlaşması'yla ülkelerimiz arasındaki iş birliği temelini yeniliyoruz. El ele çağımızın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istediğimizi vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

    'AVRUPA VE AVRUPALILAR İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR'

    Merkel'den sonra söz alan Macron da 1963'teki anlaşmanın günümüz şartlarına göre güncellenmesi amacıyla burada olduklarını vurguladı. 

    Macron, "Bu anlaşma Avrupa'nın tekrar bir olması noktasında önem arz ediyor ve bu günümüzde ihtiyacımız olan bir ruh" dedi.

    Elysee Anlaşması'nın manasının her iki ülke tarafından yeterince anlaşılamadığını savunan Macron, "Barış yolunda çok önemli mesafeler katettik. Paris'ten Berlin'e geçmişte yaşadığımız karanlık günlerin tekrarlanmaması için ikili çalışmalarımız olağan hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    ​Macron sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Avrupa'daki kaosun sebebi olan savaş izleri Avrupa sınırları dışından geliyor. Buna karşı ortak bir politika oluşturmamız gerekiyor. Avrupa'daki barışın sağlanabilmesi için Almanyave Fransa çok önemli iki öznedir. Bugün burada imzalanan bu anlaşma ile biz Avrupa ve Avrupalılar için yeni bir dönem başlıyor. İklim değişikliği, dijitalleşme, göç, çevre açısından tarihi bir sayfa açılıyor. Avrupa'nın karşı karşıya olduğu ırkçı hareketlerin kendi içinde boğulmasına da imkan ve fırsat sağlayalım." 

    Yeni imzalanan anlaşmaya yönelik Macron, "Bu anlaşma ile başta ekonomi olmak üzere dış ve güvenlik politikası, eğitim, teknoloji, çevre ve iklim, sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ile sınır bölgeleri gibi konu ve alanlarda iş birliğini güçlendirme hedefleniyor. Anlaşmayla ayrıca Avrupa Birliği'nin iki güçlü ülkesi, birliğin önündeki güçlü sorunları iş birliği içinde birlikte aşmayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
    Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise yeni anlaşmanın amacının iki devletin "21. yüzyılda karşılaştıkları sorunlara karşı hazırlık ve işbirliğini artırmak olduğu" belirtildi.

    DW'nin aktardığına göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise tarihlerinde ezeli düşmanlığın derin izlerini taşıyan iki ülke arasında kurulan dostluğun diğer ülkelere de örnek oluşturabileceğini belirtti ve başka ülkeleri de yeni dostluk anlaşmasında öne çıkarılan işbirliğine katılmaya davet ettiklerini" sözlerine ekledi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2018 / Ludovic Marin
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    İMZA TÖRENİ SIRASINDA PROTESTO

    Anlaşmanın imza töreni sırasında Aachen'daki tarihi belediye binası önünde Sarı Yelekli bir grup protesto gösterisi yaptı. Kiraların düşürülmesini ve sosyal adaletin sağlanmasını talep eden göstericiler "Aachen Anlaşmasına Hayır", "Merkel ve Macron istifa" ve "Halk burada" yazan dövizler taşıyan protestocular, zaman zaman hep bir ağızdan slogan attı.

    Eylemleriyle Fransa'yı krize sürükleyen Sarı Yelekler hareketi Paris hükümetinin reform politikasına karşı çıkıyor ve Macron'un cumhurbaşkanlığından istifasını talep ediyor.

    Vladimir Putin
    © Sputnik /
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    1963 ELYSEE ANLAŞMASI

    Dönemin Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer ile Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, 22 Ocak 1963'te imzaladıkları Elysee Anlaşması'yla, yıllarca savaşan bir zamanların iki düşman ülkesi arasında iş birliği ve dostluğun temellerini atmışlardı.

    1988 yılında dönemin Almanya Şansölyesi Helmut Kohl ile Fransa Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand, antlaşmaya ek olarak Savunma Güvenlik Konseyi ve Ekonomik ve Maliye Politikaları Konseyini kurmuştu.

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    Etiketler:
    Aachen Anlaşması, Avrupa ordusu, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Aachen, Almanya, Fransa
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