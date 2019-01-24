14 cinsel saldırı suçlamasından mahkemeye çıkan eski İskoçya Başbakanı, kefaletle serbest

Britanya'nın Brexit krizinde çırpındığı ve parçalanabileceği tartışmalarının yapıldığı dönemde, İskoçya'nın bağımsızlık yanlısı eski başbakanı Alex Salmond, cinsel saldırı ve tecavüz girişimi dahil 14 suçlamadan mahkemeye çıktı. 64 yaşındaki İskoçya'nın simge ismi, kefaletle bırakılırken hiçbir suç işlemediğini savundu.

© REUTERS / Toby Melville İskoçya'dan bağımsızlık referandumu açıklaması

Britanya'yı oluşturan bölgelerden İskoçya'nın eski Başbakanı Alex Salmond, hakkında soruşturma yürütüldüğünden haberdar olunca gönüllü şekilde polise gitti ve mahkemeye çıkarıldı.

5 dakika süren oturuma gazeteciler ve vatandaşlar alınmadı.

9 cinsel saldırı, 2 tecavüz girişimi, 2 sarkıntılık ve 1 huzuru bozma dahil 14 suçlama yöneltilen Salmond, suçlamaları reddetmesinin ardından, kefaletle serbest bırakıldı.

Çıkışta gazetecilere konuşan eski başbakan, "Hiçbir suç işlemedim, masumum. Suçlamaları kesinlikle reddediyorum ve mahkemede kendimi sonuna dek savunacağım" dedi.

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'Wee Eck' (Küçük Alex) lakaplı 64 yaşındaki siyasetçi, İskoçya'da 2007-2014 yıllarında başbakanlık ve iktidardaki İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) 20 yıl liderliğini yaptı.

Ademi merkeziyetçilikle yönetilen Britanya'da geniş özerkliğe sahip İskoçya'yı 2014'te bağımsızlık referandumuna götüren Salmond, bölge nüfusunun çoğunluğunun Britanya içinde kalmaktan yana kullanmasının ardından görevlerinden istifa etti.

Yardımcısı Nicola Sturgeon, SNP liderliğini üstlendi ve İskoçya Başbakanı seçildi.

Geçen yıl Salmond, hakkındaki bir cinsel taciz suçlamasını işleme koyma süreciyle ilgili Sturgeon'ın başbakanlığındaki bölgesel hükümeti dava etti.

Yargı, İskoç hükümetinin taciz iddialarını yasalara aykırı şekilde soruşturduğuna dair Salmond'un şikayetini haklı buldu.

Hükümet de soruşturmanın 'haksız ve açık önyargıların etkisi altında' yapıldığını kabul etti.

Dolayısıyla eski İskoçya Başbakanı'nın yeni soruşturmadan mahkemeye çıkması sürpriz oldu.

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Bu arada Salmond hakkındaki suçlamalar, İskoç bağımsızlık hareketinin en popüler iki figürünü de karşı karşıya getirdi.

Brexit kaosu karşısında ikinci bağımsızlık referandumu düzenleme planı yapan Sturgeon'ın, Salmond hakkındaki suçlamalar yüzünden elinin zayıflayabileceği belirtiliyor.

Sturgeon'a Salmond hakkındaki suçlamaları uzun zamandır bilmekle birlikte görmezden gelmekle suçlayanlar da var. İskoçya parlamentosunun soruşturmasının bu konuyu açıklığa kavuşturması bekleniyor.

Bugün İskoçya'nın kadın başbakanı, 'Salmond hakkındaki suçlamaların pek çok kişide şok etkisi yapabileceğini, ama yargının getirdiği kısıtlamalar ve davanın hassasiyetinden ötürü bu konuda yorum yapamayacağını' söyledi.