Almanya'dan Venezüella açıklaması: Tarafsız değiliz, Guaido'yu destekliyoruz

Deutsche Welle'nin haberine göre, Maas Birleşmiş Milletlerin New York'taki merkezine yaptığı ziyareti sırasında Venezüella'daki krizle ilgili soruları yanıtladı.
Guadio'nun henüz Avrupa Birliği ve Almanya tarafından devlet başkanı olarak tanınmadığının hatırlatılması üzerine Maas, Almanya olarak "tarafsız olmadıklarını" ve "Guaido'nun orada yaptıklarını desteklediklerini" söyledi.
Venezuela'daki siyasi krizle ilgili 24 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ülkeyi yeni seçimlere götürecek siyasi bir sürecin başlatılması için çağrı yapılmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "AB, anayasal düzenle uyumlu bir şekilde özgür ve güvenilir seçimlerin önünü açacak siyasi sürecin başlatılması için güçlü bir çağrı yapıyor" demişti.
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