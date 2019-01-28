WSJ: Macaristan ABD'nin Rusya'ya baskı yapılması taleplerini reddetti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ABD'li diplomatlara ülkesinin tarafsız olup Rusya ve Çin'e karşı baskı uygulanmasını isteyen Washington'ın taleplerini yerine getirmeyeceğini söylediği belirtildi.

Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Orban geçen ay ABD Büyükelçisi ile Budapeşte'de yaptığı bir görüşme sırasında NATO'ya katkı yapan bir ülke olarak kalmayı istediklerini belirtti. Ancak Orban, ABD'nin Moskova ve Pekin'e baskı uygulanması taleplerini yerine getirmeyeceklerini ifade etti.

© REUTERS / Eric Vidal Avrupa Parlamentosu, AB üyesi Macaristan'a yaptırım uygulanması için düğmeye bastı

'Avusturya gibi tarafsız' kalmak istediğini belirten Orban, Washington'ın Çin'in ‘siber casusluk faaliyetlerine' karşı koyma ve Rusya ile gerginliği konusunda Ukrayna'yı destekleme taleplerini de reddetti.

Orban ayrıca Çinli yatırımcıları Macaristan'daki internet altyapısına davet etti.

Macaristan, NATO'nun Ukrayna ile bakanlar düzeyinde toplantı yapmasını engelliyor. Zira Ukrayna'daki okulların ülkedeki Macar azınlık için daha fazla Macarca ders sunmasını istiyor.