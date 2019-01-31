İngiliz kadın, piyangodan çıkan 4 milyon sterlini estetiğe harcıyor

Piyango milyoneri Melissa Ede, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yeni bir görünüme kavuştu. Trans kadın, yanak dolgusu, botoks, dudak dolgusu, göz altındaki koyu halkaların giderilmesi, kaş kaldırma gibi daha birçok estetik işlem geçirdi.

© AP Photo / Matthias Schrader ABD'de trans bireylere ordu yasağına onay

Lotodan 4 milyon kazanan Melissa Ede, servetini yeni bir yüze kavuşmak için harcıyor.

Aralık'tan beri işlemlere devam eden kadının, ciddi anlamda değişime uğradığı öncesi ve sonrası fotoğraflardan anlaşılıyor.

The sun gazetesinde yer alan habere göre Ede, "Çene çevremde gıdım vardı ama şimdi tamamen kurtuldum, aradaki fark çok büyük. Tamamen yüzüm kalktı. Ve bu tıpkı lazer tedavisi gibi… Yaklaşık altı hafta boyunca çalışmaya devam ediyor ve yüzü giderek kaldırılıyor" dedi.

Bizarre birthday gifts trans lottery millionaire Melissa Ede and her fiancee bought each https://t.co/03EmkpTpsH pic.twitter.com/L0LEJt8DrB — The Sun (@TheSun) 27 Eylül 2018

​NİŞANLISI: DAHA ÖNCE HİNDİYE BENZİYORDU

Ede'nin nişanlısı Rachel Nelson ise, sonuçların 'büyük bir fark' yarattığını söyledi. Hatta şakayla Melissa'nın daha önce hindiye benzediğini söyledi.

© Fotoğraf : AA Türkiye'de estetik ekonomisinin büyüklüğü 2 milyar dolar

"Yüzü sadece yukarıya doğru asılmadı, artık bir şekle de sahip" diyen Nelson, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kafa nakli yapmak istediğimi ona söylemek için bekliyorum ve onun mutlu olacağını düşünüyorum."

SIRADA BURUN VE DİŞ VAR

Melissa, şimdi burnunu ve dişlerini yaptırmayı düşünüyor ve riskli olan yüz feminizasyon cerrahisi (cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirenler için erkeksi yüz özelliklerini daha kadınsı özelliklerle değiştirmeyi amaçlar) için operasyon hakkında bilgi topluyor.

Introducing our first winner today — Melissa Ede from Hull, who's won £4MILLION on a scratchcard from The National Lottery! Congratulations to her! 🎉😂🤑 pic.twitter.com/GLiJhySZ32 — The National Lottery (@TNLUK) 3 Ocak 2018

​Melissa Ede, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece daha genç ve daha fazla kadınsı hissetmek istiyorum."