İngiliz kadın, piyangodan çıkan 4 milyon sterlini estetiğe harcıyor

Aralık'tan beri işlemlere devam eden kadının, ciddi anlamda değişime uğradığı öncesi ve sonrası fotoğraflardan anlaşılıyor.
The sun gazetesinde yer alan habere göre Ede, "Çene çevremde gıdım vardı ama şimdi tamamen kurtuldum, aradaki fark çok büyük. Tamamen yüzüm kalktı. Ve bu tıpkı lazer tedavisi gibi… Yaklaşık altı hafta boyunca çalışmaya devam ediyor ve yüzü giderek kaldırılıyor" dedi.
Bizarre birthday gifts trans lottery millionaire Melissa Ede and her fiancee bought each https://t.co/03EmkpTpsH pic.twitter.com/L0LEJt8DrB— The Sun (@TheSun) 27 Eylül 2018
NİŞANLISI: DAHA ÖNCE HİNDİYE BENZİYORDU
Ede'nin nişanlısı Rachel Nelson ise, sonuçların 'büyük bir fark' yarattığını söyledi. Hatta şakayla Melissa'nın daha önce hindiye benzediğini söyledi.
SIRADA BURUN VE DİŞ VAR
Melissa, şimdi burnunu ve dişlerini yaptırmayı düşünüyor ve riskli olan yüz feminizasyon cerrahisi (cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirenler için erkeksi yüz özelliklerini daha kadınsı özelliklerle değiştirmeyi amaçlar) için operasyon hakkında bilgi topluyor.
Introducing our first winner today — Melissa Ede from Hull, who's won £4MILLION on a scratchcard from The National Lottery! Congratulations to her! 🎉😂🤑 pic.twitter.com/GLiJhySZ32— The National Lottery (@TNLUK) 3 Ocak 2018
Melissa Ede, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece daha genç ve daha fazla kadınsı hissetmek istiyorum."
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