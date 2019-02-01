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14:49 01 Şubat 2019
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    Sarı Yelekler'in taleplerini dinlemek ve hayata geçirebilmek amacıyla Fransa çapında 'Büyük Ulusal Tartışma' toplantıları başlatmış bulunan Emmanuel Macron, 24 Ocak'ta Valence yakınındaki Bourg-de-Peage'de düzenlenen toplantıya katıldı ve bazı Sarı Yelek üyeleriyle biraraya geldi.

    Fransa Cumhurbaşkanı olmanın dayanılmaz hafifliği: Talep daha yüksek maaşsa ben de Sarı Yelekliyim

    © REUTERS / Emmanuel Foudrot/Pool/File Photo
    Avrupa
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    Fransa'da 2 aydan uzun zamandır devam eden Sarı Yelekler protestolarıyla demir yumruk indirse de zeytin dalı uzatsa da geri adım atsa da başa çıkamayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son olarak "Ben de bir Sarı Yelek olabilirim" dedi.

    Sarı Yelekler’in liderlerinden Jerome Rodrigues
    © AFP 2018 / Christophe ARCHAMBAULT
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    Özelde Macron'un, genelde Avrupa Birliği'nin (AB) dayattığı neo liberal politikalara tepki Fransa'yı Sarı Yelek dalgasıyla silip süpürürken, Fransa Cumhurbaşkanı 'hareketin tek derdi daha yüksek ücretlerse kendisinin de Sarı Yelek olabileceği' açıklamasında bulundu.

    'İÇLERİNE 50 BİN MİLİTAN SIZDI'

    BFM TV, Paris Match, Le Figaro'dan gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleyen Macron, "Sarı Yelek olmak demek daha az milletvekili istemek, emeğinin karşılığında daha fazla ücret talep etmekse, ben de bir Sarı Yelek'im" dedi.

    Sarı Yelekler'den "Belli bir iddiası ve lideri yok… Başlamasından bu yana çeşitli dönüşümlerden geçti" diye söz eden Macron, diğer yandan bu harekete 'Fransa'daki kurumların yıkımını isteyen 40 bin — 50 bin militanın sızdığı' iddiasını ortaya attı.

    Paris'te Fransız meclisi yakınındaki köprü üzerinde polisin saldırdığı protestocuların imdadına siyah bereli ve eldivenli eki şampiyon boksör Christophe Dettinger yetişti.
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
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    'HER REFERANDUMA VARIM, SERVET VERGİSİ HARİÇ'

    Macron, yurttaşın herhangi bir yasa teklifinin 700 binden fazla imza toplaması halinde hükümetin onayı gerekmeksizin meclis tarafından son şekli verilerek referanduma sunulması önerisine ilişkin Yurttaş Girişimi Referandumu (RIC) hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

    Referandum ihtimaline açık olduğunu, ama aynı zamanda halkın oyunun parlamentonun kararlarını geçersiz hale getirmesini istemediğini dile getiren bankerlikten gelme Fransa lideri, kendisi tarafından kaldırılan ve zenginlerin daha fazla vergi ödemesini sağlayan 'servet vergisi' konusunda referandum istemediğinin altını çizdi. Bu yüzden Fransa'da 'zenginlerin cumhurbaşkanı' lakabıyla anılan Macron, diğer tekliflere ise açık olduğunu söyledi.

    Sarı Yelekler
    © REUTERS /
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    'KORKTUM' İTİRAFI

    Macron yönetimi, ne yapsa frenleyemediği Sarı Yelekler'e karşı, gösterileri izinsiz yapanların, yüzlerini kapayanların ve şiddet eylemlerine başvuranların sert şekilde cezalandırılmasına yönelik yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak bu da yeni bir tartışma başlattı ve Macron taraftarlarının bile 'yurttaşların hak ve özgürlüklerine tehdit' diye tepkisini çekti.

    Macron ise Fransız medyası karşısında "Bu (iktidardaki) 20 aydan çok şey öğrendim. Beni korkuttu" ifadesini kullandı.

    AKARYAKIT VERGİSİNDEN ÇIKIP TÜM SİSTEMİ HEDEF ALDI

    Sarı Yelekler
    © REUTERS /
    Sarı Yelekler AP seçimlerine girmeye hazırlanıyor

    'Zenginlerin cumhurbaşkanı'nın çevre koruma politikalarını bahane ederek akaryakıta getirdiği otomatik vergi artırımları eski model arabalarına dizel doldurarak ekmek kazanmak için yollara düşen alt gelir sınıfı mensuplarının büyük tepkini çekmiş, özellikle WhatsApp üzerinden yürüyen sohbet örgütlenmeye dönüşmüş ve haftasonu Paris'in merkezini esir alan ülke çapında protestolar başlamıştı.

    Macron'un akaryakıt vergisi gibi konularda geri adım atmasından beri hareketin sistem karşıtı karakteri daha öne çıktı.

    Etiketler:
    maaş, ücret, servet vergisi, Yurttaş Girişimi Referandumu (RIC), Le Figaro, Paris Match, BFM TV, Sarı Yelekliler, Sarı Yelekler, Emmanuel Macron, Fransa
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