Sarı Yelekler: Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanıyoruz

Diğer yandan, sarı yelekli Ingrid Levavasseur, birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, AP seçimlerine girmek için "Vatandaşları Birleştirme İnisiyatifi" adıyla bir başka liste oluşturduğunu ve kendisinin listenin başında bulunduğunu ifade etmişti. Levavasseur, sarı yelek hareketinin, Fransızların öfkesini siyasi bir projeye dönüştürmesi ve sorunlarına çözüm getirmesi gerektiğini belirterek, bu nedenle siyasete gireceklerini açıklamıştı.
FRANSA'DA SARI YELEKLER RÜZGARI
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve geldiği günden bu yana karşılaştığı en büyük kriz olan, ülkenin farklı bölgelerinde müzakere toplantıları düzenleyerek bir an önce bitmesi için çaba gösterdiği Sarı Yelekler'in eylemleri ülkeyi sarstı.
Akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.
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