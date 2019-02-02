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01:40 02 Şubat 2019
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    Fransa, Paris, Sarı Yelekler, protesto

    Sarı Yelekler: Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanıyoruz

    © REUTERS / Stephane Mahe
    Avrupa
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    Fransa'da Sarı Yelekler'in Paris Koordinatörü Thierry Paul Valette, mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlandıklarını bildirdi.

    Sarı Yelekler'in taleplerini dinlemek ve hayata geçirebilmek amacıyla Fransa çapında 'Büyük Ulusal Tartışma' toplantıları başlatmış bulunan Emmanuel Macron, 24 Ocak'ta Valence yakınındaki Bourg-de-Peage'de düzenlenen toplantıya katıldı ve bazı Sarı Yelek üyeleriyle biraraya geldi.
    © REUTERS / Emmanuel Foudrot/Pool/File Photo
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    Valette, BFMTV televizyonuna yaptığı açıklamada, 26 Mayıs'ta düzenlenecek AP seçimlerinde yarışmak istediklerini, bunun için "Sarı Yelekli Vatandaşlar Birliği" adını verdikleri bir liste oluşturduklarını belirtti. Daha demokratik ve sosyal bir Avrupa inşa etmeyi hedeflediklerini dile getiren Valette, resmi olarak seçimlere girmek için gerekli işlemleri ve çalışmaları yaptıklarını söyledi. Listenin başında 42 yaşındaki Valette'in yer aldığı kaydedildi.

    Diğer yandan, sarı yelekli Ingrid Levavasseur, birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, AP seçimlerine girmek için "Vatandaşları Birleştirme İnisiyatifi" adıyla bir başka liste oluşturduğunu ve kendisinin listenin başında bulunduğunu ifade etmişti. Levavasseur, sarı yelek hareketinin, Fransızların öfkesini siyasi bir projeye dönüştürmesi ve sorunlarına çözüm getirmesi gerektiğini belirterek, bu nedenle siyasete gireceklerini açıklamıştı.

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    © AFP 2018 / Christophe ARCHAMBAULT
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    Yine sarı yelekli Patrick Cribouw da AP seçimlerinde yarışmak için "Sarı Birlik" ismiyle diğerlerinden ayrı olarak bir liste hazırladığını duyurmuştu. Sarı Yelekler'in, AP seçimlerine girebilmek için 79 adayın olduğu bir liste oluşturmaları gerekiyor.

    FRANSA'DA SARI YELEKLER RÜZGARI

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve geldiği günden bu yana karşılaştığı en büyük kriz olan, ülkenin farklı bölgelerinde müzakere toplantıları düzenleyerek bir an önce bitmesi için çaba gösterdiği Sarı Yelekler'in eylemleri ülkeyi sarstı.

    Akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

    Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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    Etiketler:
    Avrupa Parlamentosu (AP), Sarı Yelekler, Thierry Paul Valette, Fransa
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