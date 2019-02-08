Alman ve Türk sporcu arasındaki müsabaka kitlesel kavgayla sonuçlandı

Dördüncü raundun sonunda inisiyatifi ele geçiren Solmaz, köşede yerde yatan Schiffart'a vurmaya başladı. Rakip takım maçın durdurulması için ringe havlu attı, ancak Solmaz rakibine vurmaya devam etti. Bu sırada her iki takımın üyeleri ringe giremeye başladı. Hakem müdahale etmeye çalışsa da çıkan kitlesel kavgaya engel olamadı.
Kavga sırasında ringde yaklaşık 30 kişi vardı. Kavgaya katılan taraflar sakinleştikten sonra hakem, Solmaz'ı şampiyon ilan etti.
6 Ekim'de Las Vegas'ta düzenlenen UFC 229 turnuvası kapsamında yapılan maçta Rus sporcu Khabib Nurmagomedov, İrlandalı rakibi Conor McGregor'u dördüncü rauntta yendikten sonra, ringin dışına atlayarak, McGergor'un ekibine saldırmış ve iki tarafın katılımıyla büyüyen kavgaya polis müdahale etmişti.
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